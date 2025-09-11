Daugiau apie IBEX

Impermax logotipas

Impermax kaina (IBEX)

Neįtraukta į sąrašą

1 IBEX į USD – tiesioginė kaina:

$0.04917761
-4.40%1D
mexc
USD
Impermax (IBEX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:21:12(UTC+8)

Impermax (IBEX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04795931
24 val. žemiausia
$ 0.051534
24 val. aukščiausia

$ 0.04795931
$ 0.051534
$ 0.106194
$ 0.0010416
+0.44%

-4.47%

-8.53%

-8.53%

Impermax (IBEX) realiojo laiko kaina yra $0.04917761. Per pastarąsias 24 valandas IBEX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04795931 iki aukščiausios $ 0.051534 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IBEX kaina yra $ 0.106194, o žemiausia – $ 0.0010416.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IBEX per pastarąją valandą pasikeitė +0.44%, per 24 valandas – -4.47%, o per pastarąsias 7 dienas – -8.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Impermax (IBEX) rinkos informacija

$ 3.55M
--
$ 3.55M
72.25M
72,247,968.805633
Dabartinė Impermax rinkos kapitalizacija yra $ 3.55M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IBEX apyvartoje yra 72.25M vienetų, o bendras kiekis siekia 72247968.805633. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.55M

Impermax (IBEX) kainos istorija USD

Šiandienos Impermax kainos pokytis į USD: $ -0.0023038987518808.
Impermax 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0027824199.
Impermax 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0244828420.
Impermax 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0023038987518808-4.47%
30 dienų$ -0.0027824199-5.65%
60 dienų$ +0.0244828420+49.78%
90 dienų$ 0--

Kas yra Impermax (IBEX)

Impermax (IBEX) išteklius

Oficiali svetainė

Impermax kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Impermax (IBEX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Impermax (IBEX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Impermax prognozes.

Peržiūrėkite Impermax kainos prognozę dabar!

IBEX į vietos valiutas

Impermax (IBEX) Tokenomika

Supratimas apie Impermax (IBEX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IBEXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Impermax (IBEX)

Kiek Impermax(IBEX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IBEX kaina USD valiuta yra 0.04917761USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IBEX į USD kaina?
Dabartinė IBEX kaina USD valiuta yra $ 0.04917761. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Impermax rinkos kapitalizacija?
IBEX rinkos kapitalizacija yra $ 3.55MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IBEX apyvartoje?
IBEX apyvartoje yra 72.25MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IBEX kaina?
IBEX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.106194USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IBEX kaina?
IBEX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0010416USD.
Kokia yra IBEX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IBEX yra --USD.
Ar IBEX kaina šiais metais kils?
IBEX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IBEX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Impermax (IBEX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

