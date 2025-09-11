Daugiau apie NATI

IlluminatiCoin logotipas

IlluminatiCoin kaina (NATI)

Neįtraukta į sąrašą

1 NATI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.40%1D
USD
IlluminatiCoin (NATI) kainos grafikas realiu laiku
IlluminatiCoin (NATI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.37%

-1.72%

+12.06%

+12.06%

IlluminatiCoin (NATI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas NATI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia NATI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, NATI per pastarąją valandą pasikeitė -0.37%, per 24 valandas – -1.72%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.06%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

IlluminatiCoin (NATI) rinkos informacija

$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M

--
----

$ 18.60M
$ 18.60M$ 18.60M

33.00T
33.00T 33.00T

33,000,000,000,000.0
33,000,000,000,000.0 33,000,000,000,000.0

Dabartinė IlluminatiCoin rinkos kapitalizacija yra $ 18.60M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. NATI apyvartoje yra 33.00T vienetų, o bendras kiekis siekia 33000000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.60M

IlluminatiCoin (NATI) kainos istorija USD

Šiandienos IlluminatiCoin kainos pokytis į USD: $ 0.
IlluminatiCoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
IlluminatiCoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
IlluminatiCoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.72%
30 dienų$ 0-6.83%
60 dienų$ 0-1.65%
90 dienų$ 0--

Kas yra IlluminatiCoin (NATI)

NATI is a memecoin launched on Ethereum. The cryptocurrency was created as a tribute to the Illuminati conspiracy theory meme.

IlluminatiCoin (NATI) išteklius

Oficiali svetainė

IlluminatiCoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos IlluminatiCoin (NATI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų IlluminatiCoin (NATI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes IlluminatiCoin prognozes.

Peržiūrėkite IlluminatiCoin kainos prognozę dabar!

NATI į vietos valiutas

IlluminatiCoin (NATI) Tokenomika

Supratimas apie IlluminatiCoin (NATI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie NATIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie IlluminatiCoin (NATI)

Kiek IlluminatiCoin(NATI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė NATI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė NATI į USD kaina?
Dabartinė NATI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra IlluminatiCoin rinkos kapitalizacija?
NATI rinkos kapitalizacija yra $ 18.60MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra NATI apyvartoje?
NATI apyvartoje yra 33.00TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) NATI kaina?
NATI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) NATI kaina?
NATI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra NATI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis NATI yra --USD.
Ar NATI kaina šiais metais kils?
NATI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite NATI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.