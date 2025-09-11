Daugiau apie IAG

Iagon kaina (IAG)

Neįtraukta į sąrašą

1 IAG į USD – tiesioginė kaina:

$0.154667$0.154667
+5.00%1D
USD
Iagon (IAG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:08:34(UTC+8)

Iagon (IAG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.145284$ 0.145284
24 val. žemiausia
$ 0.158863$ 0.158863
24 val. aukščiausia

$ 0.145284$ 0.145284

$ 0.158863$ 0.158863

$ 0.389333$ 0.389333

$ 0$ 0

+0.16%

+5.06%

+0.03%

+0.03%

Iagon (IAG) realiojo laiko kaina yra $0.154694. Per pastarąsias 24 valandas IAG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.145284 iki aukščiausios $ 0.158863 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IAG kaina yra $ 0.389333, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IAG per pastarąją valandą pasikeitė +0.16%, per 24 valandas – +5.06%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Iagon (IAG) rinkos informacija

$ 58.15M$ 58.15M

--
----

$ 154.65M$ 154.65M

376.02M 376.02M

1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Iagon rinkos kapitalizacija yra $ 58.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IAG apyvartoje yra 376.02M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 154.65M

Iagon (IAG) kainos istorija USD

Šiandienos Iagon kainos pokytis į USD: $ +0.00745.
Iagon 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0396446844.
Iagon 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0113407254.
Iagon 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00545486974110748.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00745+5.06%
30 dienų$ +0.0396446844+25.63%
60 dienų$ +0.0113407254+7.33%
90 dienų$ +0.00545486974110748+3.66%

Kas yra Iagon (IAG)

IAGON enables users and enterprises to store big data files and repositories, as well as smaller scales files, to carry out complex computational processes, such as those needed for artificial intelligence and machine learning operations, within a fully secure and encrypted platform that integrates blockchain, cryptographic and AI technologies in a user- friendly way.

Iagon (IAG) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Iagon kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Iagon (IAG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Iagon (IAG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Iagon prognozes.

Peržiūrėkite Iagon kainos prognozę dabar!

IAG į vietos valiutas

Iagon (IAG) Tokenomika

Supratimas apie Iagon (IAG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie IAGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Iagon (IAG)

Kiek Iagon(IAG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė IAG kaina USD valiuta yra 0.154694USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė IAG į USD kaina?
Dabartinė IAG kaina USD valiuta yra $ 0.154694. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Iagon rinkos kapitalizacija?
IAG rinkos kapitalizacija yra $ 58.15MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra IAG apyvartoje?
IAG apyvartoje yra 376.02MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) IAG kaina?
IAG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.389333USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) IAG kaina?
IAG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra IAG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis IAG yra --USD.
Ar IAG kaina šiais metais kils?
IAG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite IAG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:08:34(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.