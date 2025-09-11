Daugiau apie HWHLP

Hyperwave HLP kaina (HWHLP)

Neįtraukta į sąrašą

1 HWHLP į USD – tiesioginė kaina:

$1.028
+0.60%1D
Hyperwave HLP (HWHLP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:20:24(UTC+8)

Hyperwave HLP (HWHLP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.021
24 val. žemiausia
$ 1.035
24 val. aukščiausia

$ 1.021
$ 1.035
$ 1.045
$ 0.967762
+0.24%

+0.64%

+0.90%

+0.90%

Hyperwave HLP (HWHLP) realiojo laiko kaina yra $1.028. Per pastarąsias 24 valandas HWHLP svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.021 iki aukščiausios $ 1.035 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HWHLP kaina yra $ 1.045, o žemiausia – $ 0.967762.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HWHLP per pastarąją valandą pasikeitė +0.24%, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.90%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hyperwave HLP (HWHLP) rinkos informacija

$ 13.96M
--
$ 13.96M
13.60M
13,603,870.622382
Dabartinė Hyperwave HLP rinkos kapitalizacija yra $ 13.96M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HWHLP apyvartoje yra 13.60M vienetų, o bendras kiekis siekia 13603870.622382. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 13.96M

Hyperwave HLP (HWHLP) kainos istorija USD

Šiandienos Hyperwave HLP kainos pokytis į USD: $ +0.00658458.
Hyperwave HLP 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0150899092.
Hyperwave HLP 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0257609604.
Hyperwave HLP 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00658458+0.64%
30 dienų$ +0.0150899092+1.47%
60 dienų$ +0.0257609604+2.51%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hyperwave HLP (HWHLP)

Hyperwave HLP (HWHLP) išteklius

Oficiali svetainė

Hyperwave HLP kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hyperwave HLP (HWHLP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hyperwave HLP (HWHLP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hyperwave HLP prognozes.

Peržiūrėkite Hyperwave HLP kainos prognozę dabar!

HWHLP į vietos valiutas

Hyperwave HLP (HWHLP) Tokenomika

Supratimas apie Hyperwave HLP (HWHLP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HWHLPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hyperwave HLP (HWHLP)

Kiek Hyperwave HLP(HWHLP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HWHLP kaina USD valiuta yra 1.028USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HWHLP į USD kaina?
Dabartinė HWHLP kaina USD valiuta yra $ 1.028. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hyperwave HLP rinkos kapitalizacija?
HWHLP rinkos kapitalizacija yra $ 13.96MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HWHLP apyvartoje?
HWHLP apyvartoje yra 13.60MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HWHLP kaina?
HWHLP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.045USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HWHLP kaina?
HWHLP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.967762USD.
Kokia yra HWHLP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HWHLP yra --USD.
Ar HWHLP kaina šiais metais kils?
HWHLP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HWHLP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
