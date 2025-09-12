Hush kaina (HUSH)
Hush (HUSH) realiojo laiko kaina yra $0.03063259. Per pastarąsias 24 valandas HUSH svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03062813 iki aukščiausios $ 0.03097437 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HUSH kaina yra $ 17.89, o žemiausia – $ 0.00060682.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HUSH per pastarąją valandą pasikeitė -1.09%, per 24 valandas – -1.08%, o per pastarąsias 7 dienas – -32.96%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Hush rinkos kapitalizacija yra $ 494.77K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HUSH apyvartoje yra 16.15M vienetų, o bendras kiekis siekia 16155672.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 494.88K
Šiandienos Hush kainos pokytis į USD: $ -0.00033734919714754.
Hush 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0099466347.
Hush 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0126317742.
Hush 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.010738664050073495.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00033734919714754
|-1.08%
|30 dienų
|$ +0.0099466347
|+32.47%
|60 dienų
|$ +0.0126317742
|+41.24%
|90 dienų
|$ +0.010738664050073495
|+53.98%
Hush is the first cryptocurrency offering zkSNARK (upstream Zcash 1.0.13 build), TLS (secure nodes), TOR nodes and bitcore making it the most secure and advanced privacy coin ever created! Hush aims to provide protection by anonymizing this metadata at a protocol level ultimately protecting even the most novice user with this built-in privacy backbone. Launched on November 21, 2016, Hush is a token, secure messaging platform, and fork of the Zcash 1.0.9 codebase. As its own unique blockchain network, HUSH acts as not only a store of value but a medium of exchange for using the secure messaging platform. This “messaging” function is also the mechanism for sending and receiving transactions. Built within Hush is HushList, a customized secure protocol and private messenger which allows you a contact list of infinite receivers. HushList receivers must always be zaddrs (therefore anonymous). The user can opt to send from a taddr pseudonymous address. Your Hush contacts are stored locally on your computer, and messages, aka HushList memos, are stored in the blockchain, encrypted so that only the receiver’s private key can decrypt it. With HushList, financial transactions are messages under a pseudonym “user” name or undisclosed anonymous participant. Text and binary documents can be appended to these messages which facilitates a censorship-resistant storage unit of information. Using the ZCash protocol, transactions can be shielded or made transparent. The key differentiators are how Hush hides all the metadata and interoperates with forks.
