HOG kaina (HOG)

1 HOG į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-1.80%1D
HOG (HOG) kainos grafikas realiu laiku
HOG (HOG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.53%

-1.89%

+24.38%

+24.38%

HOG (HOG) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HOG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HOG kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HOG per pastarąją valandą pasikeitė +0.53%, per 24 valandas – -1.89%, o per pastarąsias 7 dienas – +24.38%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HOG (HOG) rinkos informacija

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

--
----

$ 27.71K
$ 27.71K$ 27.71K

999.00M
999.00M 999.00M

999,003,688.811946
999,003,688.811946 999,003,688.811946

Dabartinė HOG rinkos kapitalizacija yra $ 27.71K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HOG apyvartoje yra 999.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999003688.811946. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 27.71K

HOG (HOG) kainos istorija USD

Šiandienos HOG kainos pokytis į USD: $ 0.
HOG 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HOG 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HOG 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.89%
30 dienų$ 0+20.03%
60 dienų$ 0+1.69%
90 dienų$ 0--

Kas yra HOG (HOG)

What is $HOG on Solana? Well, it’s simple. Everyone in the entire world loves hedgehogs. The Chinese Emperor had a hedgehog as a pet, and Elon Musk uses the hedgehog as both his mascot for TSLA as well as a pet for one of his children. Now you have the world’s favorite pet as a memecoin with a doxed Dev from Doge-1 and Catboy that combined for more than a 100M market cap. HOG is one of the only meme coins that has a live mascot out on the market.

HOG kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HOG (HOG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HOG (HOG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HOG prognozes.

Peržiūrėkite HOG kainos prognozę dabar!

HOG į vietos valiutas

HOG (HOG) Tokenomika

Supratimas apie HOG (HOG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HOGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HOG (HOG)

Kiek HOG(HOG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HOG kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HOG į USD kaina?
Dabartinė HOG kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HOG rinkos kapitalizacija?
HOG rinkos kapitalizacija yra $ 27.71KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HOG apyvartoje?
HOG apyvartoje yra 999.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HOG kaina?
HOG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HOG kaina?
HOG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HOG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HOG yra --USD.
Ar HOG kaina šiais metais kils?
HOG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HOG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
