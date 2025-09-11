HighKey kaina (HIGHKEY)
-1.18%
+1.39%
+8.82%
+8.82%
HighKey (HIGHKEY) realiojo laiko kaina yra $0.00327959. Per pastarąsias 24 valandas HIGHKEY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.003198 iki aukščiausios $ 0.00332063 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HIGHKEY kaina yra $ 0.01283211, o žemiausia – $ 0.00243188.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HIGHKEY per pastarąją valandą pasikeitė -1.18%, per 24 valandas – +1.39%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.82%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė HighKey rinkos kapitalizacija yra $ 3.15M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HIGHKEY apyvartoje yra 950.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 949999422.147522. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 3.15M
Šiandienos HighKey kainos pokytis į USD: $ 0.
HighKey 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006342077.
HighKey 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004905259.
HighKey 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.39%
|30 dienų
|$ +0.0006342077
|+19.34%
|60 dienų
|$ +0.0004905259
|+14.96%
|90 dienų
|$ 0
|--
HighKey is pioneering the next generation of Web3 intelligence, offering a comprehensive platform powered by the groundbreaking DARP (Decentralized AI Research Protocol). We're bridging the gap between the power of Artificial Intelligence and the vast, complex world of blockchain data and operations, providing unparalleled insights and actionable intelligence for investors, developers, and businesses alike. HighKey goes beyond simple analytics. By leveraging the DARP protocol, we're building a decentralized ecosystem where AI models are collaboratively trained and refined, ensuring accuracy, transparency, and continuous improvement. Our platform offers a wide range of features, including advanced on-chain analytics, predictive market analysis, smart contract auditing tools, and personalized investment recommendations. With HighKey, users can easily navigate the complexities of Web3, identify emerging trends, assess risk, and make data-driven decisions with confidence. Whether you're a seasoned crypto investor or just starting to explore the potential of blockchain technology, HighKey provides the tools and intelligence you need to succeed. We empower users to understand on-chain activity like never before, offering clarity in a space often characterized by opacity. Our vision is to democratize access to sophisticated AI-driven insights, making them accessible to everyone in the Web3 ecosystem. By combining cutting-edge AI technology with the principles of decentralization, HighKey is creating a more transparent, efficient, and informed future for blockchain. Join us in building the future of Web3 intelligence!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
