HEFE kaina (HEFE)

Neįtraukta į sąrašą

1 HEFE į USD – tiesioginė kaina:

$0.00112172
+9.90%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
HEFE (HEFE) kainos grafikas realiu laiku
HEFE (HEFE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0.00112507
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0.00112507
$ 0.00367726
$ 0
-0.12%

+9.96%

+28.08%

+28.08%

HEFE (HEFE) realiojo laiko kaina yra $0.00112172. Per pastarąsias 24 valandas HEFE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0.00112507 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HEFE kaina yra $ 0.00367726, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HEFE per pastarąją valandą pasikeitė -0.12%, per 24 valandas – +9.96%, o per pastarąsias 7 dienas – +28.08%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

HEFE (HEFE) rinkos informacija

$ 712.42K
--
$ 712.42K
635.11M
635,110,193.3333417
Dabartinė HEFE rinkos kapitalizacija yra $ 712.42K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HEFE apyvartoje yra 635.11M vienetų, o bendras kiekis siekia 635110193.3333417. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 712.42K

HEFE (HEFE) kainos istorija USD

Šiandienos HEFE kainos pokytis į USD: $ +0.00010159.
HEFE 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001240120.
HEFE 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000077315.
HEFE 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00087301898238540316.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00010159+9.96%
30 dienų$ +0.0001240120+11.06%
60 dienų$ +0.0000077315+0.69%
90 dienų$ +0.00087301898238540316+351.03%

Kas yra HEFE (HEFE)

$HEFE is a community-driven, tokenized brand on the Avalanche blockchain that blends the viral appeal of memecoins with real-world utility, financial innovation, and long-term vision. Represented by the iconic walrus, $HEFE goes beyond memes—focusing on sustainability, ecosystem integration, DeFi incentives, and creating lasting value for holders. It’s not just a token—it’s a movement with purpose, culture, and a rapidly growing community committed to reshaping what memecoins can truly represent in Web3.

HEFE (HEFE) išteklius

Oficiali svetainė

HEFE kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos HEFE (HEFE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų HEFE (HEFE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes HEFE prognozes.

Peržiūrėkite HEFE kainos prognozę dabar!

HEFE į vietos valiutas

HEFE (HEFE) Tokenomika

Supratimas apie HEFE (HEFE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HEFEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie HEFE (HEFE)

Kiek HEFE(HEFE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HEFE kaina USD valiuta yra 0.00112172USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HEFE į USD kaina?
Dabartinė HEFE kaina USD valiuta yra $ 0.00112172. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra HEFE rinkos kapitalizacija?
HEFE rinkos kapitalizacija yra $ 712.42KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HEFE apyvartoje?
HEFE apyvartoje yra 635.11MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HEFE kaina?
HEFE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00367726USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HEFE kaina?
HEFE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HEFE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HEFE yra --USD.
Ar HEFE kaina šiais metais kils?
HEFE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HEFE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.