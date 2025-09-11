Daugiau apie HAWK

Hawk kaina (HAWK)

1 HAWK į USD – tiesioginė kaina:

$0.0001241
$0.0001241$0.0001241
-1.00%1D
USD
Hawk (HAWK) kainos grafikas realiu laiku
Hawk (HAWK) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
Hawk (HAWK) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas HAWK svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia HAWK kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, HAWK per pastarąją valandą pasikeitė +0.25%, per 24 valandas – -1.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +60.33%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Hawk (HAWK) rinkos informacija

Dabartinė Hawk rinkos kapitalizacija yra $ 9.25M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. HAWK apyvartoje yra 74.53B vienetų, o bendras kiekis siekia 80000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.93M

Hawk (HAWK) kainos istorija USD

Šiandienos Hawk kainos pokytis į USD: $ 0.
Hawk 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hawk 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Hawk 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-1.05%
30 dienų$ 0+87.20%
60 dienų$ 0+61.84%
90 dienų$ 0--

Kas yra Hawk (HAWK)

Hawk token is a Meme token issued on Binance Smart Chain. As an emerging Meme token, Hawk is more than just a string of digital codes. It carries the ambition to transcend traditional boundaries and challenge the market value of Shiba Inu (SHIB) on the Ethereum chain. It aims to become one of the most influential and active Meme tokens on BSC, injecting new vitality and possibilities into the BSC ecosystem.

Hawk (HAWK) išteklius

Hawk kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Hawk (HAWK) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Hawk (HAWK) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Hawk prognozes.

Peržiūrėkite Hawk kainos prognozę dabar!

HAWK į vietos valiutas

Hawk (HAWK) Tokenomika

Supratimas apie Hawk (HAWK) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie HAWKišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Hawk (HAWK)

Kiek Hawk(HAWK) verta (-as) šiandien?
Dabartinė HAWK kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė HAWK į USD kaina?
Dabartinė HAWK kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Hawk rinkos kapitalizacija?
HAWK rinkos kapitalizacija yra $ 9.25MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra HAWK apyvartoje?
HAWK apyvartoje yra 74.53BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) HAWK kaina?
HAWK pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) HAWK kaina?
HAWK pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra HAWK prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis HAWK yra --USD.
Ar HAWK kaina šiais metais kils?
HAWK šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite HAWK kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Hawk (HAWK) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.