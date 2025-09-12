HairyPlotterFTX kaina (FTX)
HairyPlotterFTX (FTX) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FTX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FTX kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FTX per pastarąją valandą pasikeitė +0.87%, per 24 valandas – +3.40%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.63%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė HairyPlotterFTX rinkos kapitalizacija yra $ 12.17K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FTX apyvartoje yra 2.05B vienetų, o bendras kiekis siekia 9134796726.71854. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 54.10K
Šiandienos HairyPlotterFTX kainos pokytis į USD: $ 0.
HairyPlotterFTX 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HairyPlotterFTX 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
HairyPlotterFTX 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+3.40%
|30 dienų
|$ 0
|+22.42%
|60 dienų
|$ 0
|+42.96%
|90 dienų
|$ 0
|--
HairyPlotterFTX, the most magical crypto meme website that combines the whimsy of Hogwarts with the wallet-weights of the FTX exchange! The most memeable meme coin in existence. Pepe and the dogs have had their day. it’s time for Hairy Plotter to take reign No Taxes, No Bullshit. No presale, guaranteeing an even playing field for all! Keep 100% of your gains with ZERO taxes! With the LP contract renounced, security is a top priority. Dive into the next big thing in crypto - it's lit and legit! 100% Secure The initial liquidity has been burned
