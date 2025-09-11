Daugiau apie GRIX

GRIX Kainos informacija

GRIX Oficiali svetainė

GRIX Tokenomika

GRIX Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Grix logotipas

Grix kaina (GRIX)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRIX į USD – tiesioginė kaina:

$0.0349016
$0.0349016$0.0349016
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Grix (GRIX) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:17:51(UTC+8)

Grix (GRIX) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0342535
$ 0.0342535$ 0.0342535
24 val. žemiausia
$ 0.03519994
$ 0.03519994$ 0.03519994
24 val. aukščiausia

$ 0.0342535
$ 0.0342535$ 0.0342535

$ 0.03519994
$ 0.03519994$ 0.03519994

$ 0.04020081
$ 0.04020081$ 0.04020081

$ 0.0162722
$ 0.0162722$ 0.0162722

+0.17%

-0.69%

-2.79%

-2.79%

Grix (GRIX) realiojo laiko kaina yra $0.03489953. Per pastarąsias 24 valandas GRIX svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0342535 iki aukščiausios $ 0.03519994 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRIX kaina yra $ 0.04020081, o žemiausia – $ 0.0162722.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRIX per pastarąją valandą pasikeitė +0.17%, per 24 valandas – -0.69%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.79%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Grix (GRIX) rinkos informacija

$ 3.79M
$ 3.79M$ 3.79M

--
----

$ 34.88M
$ 34.88M$ 34.88M

108.69M
108.69M 108.69M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Grix rinkos kapitalizacija yra $ 3.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRIX apyvartoje yra 108.69M vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 34.88M

Grix (GRIX) kainos istorija USD

Šiandienos Grix kainos pokytis į USD: $ -0.00024492905686634.
Grix 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009826032.
Grix 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0028799161.
Grix 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00024492905686634-0.69%
30 dienų$ -0.0009826032-2.81%
60 dienų$ +0.0028799161+8.25%
90 dienų$ 0--

Kas yra Grix (GRIX)

Grix is unifying DeFi derivatives - as the toolkits marketplace for agentic on-chain trading. GRIX token serves as the utility token that fuels the Grix ecosystem, aligning incentives to boost protocol growth. The Grix services and API is being paid by GRIX token. Grix integrates with DeFi derivatives protocols, enabling humans to trade via the Grix dApp while also connecting AI Agents to DeFi derivatives protocols through the Grix SDK and framework. It acts as a framework that bridges AI agents and DeFi derivatives protocols, enabling AI agents to automate trading strategies and interact with protocols at scale. It provides Plug & Play AI integration, Unified DeFi Market Data, and Internal Agent-Building capabilities."

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Grix (GRIX) išteklius

Oficiali svetainė

Grix kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Grix (GRIX) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Grix (GRIX) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Grix prognozes.

Peržiūrėkite Grix kainos prognozę dabar!

GRIX į vietos valiutas

Grix (GRIX) Tokenomika

Supratimas apie Grix (GRIX) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRIXišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Grix (GRIX)

Kiek Grix(GRIX) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRIX kaina USD valiuta yra 0.03489953USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRIX į USD kaina?
Dabartinė GRIX kaina USD valiuta yra $ 0.03489953. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Grix rinkos kapitalizacija?
GRIX rinkos kapitalizacija yra $ 3.79MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRIX apyvartoje?
GRIX apyvartoje yra 108.69MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRIX kaina?
GRIX pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.04020081USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRIX kaina?
GRIX pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0162722USD.
Kokia yra GRIX prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRIX yra --USD.
Ar GRIX kaina šiais metais kils?
GRIX šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRIX kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:17:51(UTC+8)

Grix (GRIX) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.