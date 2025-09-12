Daugiau apie GRINGO

gringo kaina (GRINGO)

Neįtraukta į sąrašą

1 GRINGO į USD – tiesioginė kaina:

+2.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas.
gringo (GRINGO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:23:12(UTC+8)

gringo (GRINGO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

$ 0.0023654
$ 0.0023654$ 0.0023654

+2.78%

+8.52%

+8.52%

gringo (GRINGO) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GRINGO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRINGO kaina yra $ 0.0023654, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRINGO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.78%, o per pastarąsias 7 dienas – +8.52%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

gringo (GRINGO) rinkos informacija

Dabartinė gringo rinkos kapitalizacija yra $ 44.98K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRINGO apyvartoje yra 945.61M vienetų, o bendras kiekis siekia 945605438.925593. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.98K

gringo (GRINGO) kainos istorija USD

Šiandienos gringo kainos pokytis į USD: $ 0.
gringo 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gringo 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gringo 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.78%
30 dienų$ 0+41.30%
60 dienų$ 0+39.71%
90 dienų$ 0--

Kas yra gringo (GRINGO)

This project was created in memorial to my dog, Gringo. He was my best friend for the past 14 years and is still to this day. $gringo gave me the opportunity to form a community who can relate to core value of this project while simultaneously giving back to the community that helped me keep my head up in my hardest hour. Thank you from the bottom of my heart for taking the time to read this and support the memory of the goodest boy I’ve ever met ❤️

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje.

gringo (GRINGO) išteklius

gringo kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos gringo (GRINGO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų gringo (GRINGO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes gringo prognozes.

Peržiūrėkite gringo kainos prognozę dabar!

GRINGO į vietos valiutas

gringo (GRINGO) Tokenomika

Supratimas apie gringo (GRINGO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRINGOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie gringo (GRINGO)

Kiek gringo(GRINGO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRINGO kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRINGO į USD kaina?
Dabartinė GRINGO kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra gringo rinkos kapitalizacija?
GRINGO rinkos kapitalizacija yra $ 44.98KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRINGO apyvartoje?
GRINGO apyvartoje yra 945.61MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRINGO kaina?
GRINGO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.0023654USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRINGO kaina?
GRINGO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GRINGO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRINGO yra --USD.
Ar GRINGO kaina šiais metais kils?
GRINGO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRINGO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 07:23:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.