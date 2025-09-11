Daugiau apie GRELF

$0.301983
+0.10%1D
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:17:35(UTC+8)

GRELF (GRELF) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.295539
24 val. žemiausia
$ 0.306669
24 val. aukščiausia

$ 0.295539
$ 0.306669
$ 1.74
$ 0.02003827
+0.09%

+0.15%

+7.42%

+7.42%

GRELF (GRELF) realiojo laiko kaina yra $0.302052. Per pastarąsias 24 valandas GRELF svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.295539 iki aukščiausios $ 0.306669 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GRELF kaina yra $ 1.74, o žemiausia – $ 0.02003827.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GRELF per pastarąją valandą pasikeitė +0.09%, per 24 valandas – +0.15%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GRELF (GRELF) rinkos informacija

$ 2.01M
--
$ 2.01M
6.67M
6,666,666.0
Dabartinė GRELF rinkos kapitalizacija yra $ 2.01M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GRELF apyvartoje yra 6.67M vienetų, o bendras kiekis siekia 6666666.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.01M

GRELF (GRELF) kainos istorija USD

Šiandienos GRELF kainos pokytis į USD: $ +0.00046199.
GRELF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0965921216.
GRELF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1322133254.
GRELF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00046199+0.15%
30 dienų$ -0.0965921216-31.97%
60 dienų$ -0.1322133254-43.77%
90 dienų$ 0--

Kas yra GRELF (GRELF)

## What Is GRELF? GRELF is a meme coin currently available on the Hedera and Avalanche networks. GRELF is based around a weird and conventionally unappealing character, named Gerbert the Grelf, who lives under a stump in an enchanted forest. Gerbert the Grelf was originally created on Hedera as a spokesman for the CREETS NFT project. He was then expanded to be the center focus of the GRELF meme coin because the founder, WarlockNKey, thought having a bald, ugly, weirdo as a mascot would be funny. The GRELF project is not about utility; it is about humor, entertainment, and showcasing the wonderful in the weird. ## What is the supply of GRELF? GRELF launched on Hedera mainnet on August 30th, 2022 with a total fixed supply of 6.6 million GRELF tokens (6,666,666.) No keys were created for the project so the amount of supply cannot be increased, decreased, or altered. ### Who is the Founder of GRELF? The founder of GRELF is WarlockNKey. He is doxxed and prioritizes transparency in the operation of his various projects and initiatives. WarlockNKey started his career in Web3 on Hedera in November of 2021 with founding of the CREETS NFT project and he is known for his humor, improvisational nature, and community involvement. ### Where Can I Buy GRELF? GRELF is currently available for purchase via Hedera's [SaucerSwap](https://www.coingecko.com/en/exchanges/saucerswap-dex) and Avalanche's [Pangolin](https://www.coingecko.com/en/exchanges/pangolin) exchanges.

GRELF (GRELF) išteklius

GRELF kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GRELF (GRELF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GRELF (GRELF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GRELF prognozes.

Peržiūrėkite GRELF kainos prognozę dabar!

GRELF į vietos valiutas

GRELF (GRELF) Tokenomika

Supratimas apie GRELF (GRELF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GRELFišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GRELF (GRELF)

Kiek GRELF(GRELF) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GRELF kaina USD valiuta yra 0.302052USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GRELF į USD kaina?
Dabartinė GRELF kaina USD valiuta yra $ 0.302052. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GRELF rinkos kapitalizacija?
GRELF rinkos kapitalizacija yra $ 2.01MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GRELF apyvartoje?
GRELF apyvartoje yra 6.67MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GRELF kaina?
GRELF pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.74USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GRELF kaina?
GRELF pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.02003827USD.
Kokia yra GRELF prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GRELF yra --USD.
Ar GRELF kaina šiais metais kils?
GRELF šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GRELF kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:17:35(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.