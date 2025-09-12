GreenTrust kaina (GNT)
+0.64%
+4.83%
+4.83%
GreenTrust (GNT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GNT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GNT kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GNT per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.64%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.83%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GreenTrust rinkos kapitalizacija yra $ 23.35K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GNT apyvartoje yra 28.02T vienetų, o bendras kiekis siekia 126105420000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 105.09K
Šiandienos GreenTrust kainos pokytis į USD: $ 0.
GreenTrust 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GreenTrust 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GreenTrust 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+0.64%
|30 dienų
|$ 0
|+4.83%
|60 dienų
|$ 0
|+38.21%
|90 dienų
|$ 0
|--
GreenTrust Token (“GNT”) is a sustainable decentralized blockchain application that prides itself of being the first Utility Token with a carbon-neutral network. Its utility resides on its capability to allow users to reduce their individual carbon footprint by exchanging GNT for “CO2 Offset Certificates”. The goal of GreenTrust Token is to contrast the carbon emission of the blockchain technology and promote sustainable energy use in cryptocurrencies' processes and applications. GNT believes that carbon neutrality can be reached by a commitment to measure, reduce, and finally offset carbon footprint. To measure the GNT network carbon footprint, The “GreenTrust Token model” was developed. The model dynamically links the number of GNT transactions with the equivalent CO2 emission. To reduce, and finally offset CO2 emissions, GNT team is committed to incept and accelerate initiatives along two main routes: Compensation and Reduction at the source. GreenTrust Token hence uses blockchain to align incentives of different stakeholders, developers and businesses towards green economy goals. It is based on the BSC-BEP20 network, with the consensus mechanism Proof of Staked Authority (“PoSA”) that ensures efficiency and performance in terms of speed and cost of transactions. The simpleness of the GNT contract, and the 0% fees policy, help in this sense, allowing users to transact GNT with a smooth IN/OUT process. The GNT smart contract was audited and verified by TechRate Audit company , passing all the checking status and without reporting security issues.
