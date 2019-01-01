Gradient Protocol (GDT) Tokenomika

Gradient Protocol (GDT) Informacija

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions.

Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Oficiali svetainė:
https://gradientprotocol.io/
Baltoji knyga:
https://docs.gradientprotocol.io/

Gradient Protocol (GDT) Tokenomika ir kainų analizė

Ištirkite pagrindinius Gradient Protocol (GDT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.

Rinkos kapitalizacija:
$ 459.61K
$ 459.61K$ 459.61K
Bendra pasiūla:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
Cirkuliacinis tiekimas:
$ 14.00M
$ 14.00M$ 14.00M
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
$ 459.61K
$ 459.61K$ 459.61K
Visų laikų rekordas:
$ 0.211684
$ 0.211684$ 0.211684
Visų laikų minimumas:
$ 0.00705064
$ 0.00705064$ 0.00705064
Dabartinė kaina:
$ 0.03282954
$ 0.03282954$ 0.03282954

Gradient Protocol (GDT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai

Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Gradient Protocol (GDT) tokenomiką.

Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:

Bendras tiekimas:

Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GDT tokenų skaičius.

Cirkuliacinis tiekimas:

Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.

Maksimalus tiekimas:

Griežtas apribojimas, kiek GDT tokenų gali egzistuoti iš viso.

FDV (visiškai atskiestas vertinimas):

Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.

Infliacijos lygis:

Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.

Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?

Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.

Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.

Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.

Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.

Dabar, kai suprantate GDT tokenomiką, galite peržiūrėti GDT tokeno kainą realiuoju laiku!

GDT kainos prognozė

Norite sužinoti, kur link juda GDT? Mūsų GDT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.

mc_how_why_title
Atsakomybės apribojimas

