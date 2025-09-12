Daugiau apie GDT

Gradient Protocol logotipas

Gradient Protocol kaina (GDT)

Neįtraukta į sąrašą

1 GDT į USD – tiesioginė kaina:

$0.03113491
$0.03113491$0.03113491
+1.40%1D
mexc
USD
Gradient Protocol (GDT) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 03:04:54(UTC+8)

Gradient Protocol (GDT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.28%

+1.42%

-0.53%

-0.53%

Gradient Protocol (GDT) realiojo laiko kaina yra $0.03113491. Per pastarąsias 24 valandas GDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.03068519 iki aukščiausios $ 0.03161816 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GDT kaina yra $ 0.211684, o žemiausia – $ 0.00705064.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GDT per pastarąją valandą pasikeitė -0.28%, per 24 valandas – +1.42%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gradient Protocol (GDT) rinkos informacija

--
----

Dabartinė Gradient Protocol rinkos kapitalizacija yra $ 435.89K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GDT apyvartoje yra 14.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 14000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 435.89K

Gradient Protocol (GDT) kainos istorija USD

Šiandienos Gradient Protocol kainos pokytis į USD: $ +0.00043503.
Gradient Protocol 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0008688290.
Gradient Protocol 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0097061089.
Gradient Protocol 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.012935675516479483.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00043503+1.42%
30 dienų$ -0.0008688290-2.79%
60 dienų$ +0.0097061089+31.17%
90 dienų$ +0.012935675516479483+71.08%

Kas yra Gradient Protocol (GDT)

Gradient is a liquid staking protocol, designed to bridge Ethereum and the Bittensor Network. It enhances the liquidity of staked assets, allowing users to participate in a wide range of more traditional DeFi activities without sacrificing their staking contributions. Through its unique features like the integrated TAO bridge and the issuance of swTAO tokens, Gradient facilitates seamless staking, governance participation, and access to staking rewards, setting a new bright and shiny new standard for flexibility and efficiency in the overall DeFi ecosystem.

Gradient Protocol (GDT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Gradient Protocol kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gradient Protocol (GDT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gradient Protocol (GDT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gradient Protocol prognozes.

Peržiūrėkite Gradient Protocol kainos prognozę dabar!

Gradient Protocol (GDT) Tokenomika

Supratimas apie Gradient Protocol (GDT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GDTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gradient Protocol (GDT)

Kiek Gradient Protocol(GDT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GDT kaina USD valiuta yra 0.03113491USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GDT į USD kaina?
Dabartinė GDT kaina USD valiuta yra $ 0.03113491. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gradient Protocol rinkos kapitalizacija?
GDT rinkos kapitalizacija yra $ 435.89KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GDT apyvartoje?
GDT apyvartoje yra 14.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GDT kaina?
GDT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.211684USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GDT kaina?
GDT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00705064USD.
Kokia yra GDT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GDT yra --USD.
Ar GDT kaina šiais metais kils?
GDT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GDT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
