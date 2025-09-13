Gradient Protocol (GDT) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite Gradient Protocol kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GDT augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte Gradient Protocol kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

Gradient Protocol kainos prognozė
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:01:56(UTC+8)

Gradient Protocol Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, Gradient Protocol galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.031821 prekybos kainą 2025 m.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, Gradient Protocol galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.033412 prekybos kainą 2026 m.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GDT ateities kaina yra $ 0.035083 su 10.25% augimo norma.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GDT ateities kaina yra $ 0.036837 su 15.76% augimo norma.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GDT 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.038679, o augimo norma – 21.55%.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GDT 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.040613, o augimo norma – 27.63%.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. Gradient Protocol kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.066155 prekybos kainą.

Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. Gradient Protocol kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.107760 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.031821
    0.00%
  • 2026
    $ 0.033412
    5.00%
  • 2027
    $ 0.035083
    10.25%
  • 2028
    $ 0.036837
    15.76%
  • 2029
    $ 0.038679
    21.55%
  • 2030
    $ 0.040613
    27.63%
  • 2031
    $ 0.042644
    34.01%
  • 2032
    $ 0.044776
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.047015
    47.75%
  • 2034
    $ 0.049366
    55.13%
  • 2035
    $ 0.051834
    62.89%
  • 2036
    $ 0.054426
    71.03%
  • 2037
    $ 0.057147
    79.59%
  • 2038
    $ 0.060004
    88.56%
  • 2039
    $ 0.063005
    97.99%
  • 2040
    $ 0.066155
    107.89%
Trumpalaikės Gradient Protocol kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.031821
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.031826
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.031852
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.031952
    0.41%
Gradient Protocol (GDT) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GDT kaina yra $0.031821. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

Gradient Protocol (GDT) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GDT, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.031826. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

Gradient Protocol (GDT) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GDT, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.031852. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

Gradient Protocol (GDT) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GDT kaina yra $0.031952. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė Gradient Protocol kainų statistika

$ 445.51K
$ 445.51K$ 445.51K

14.00M
14.00M 14.00M

Naujausia GDT kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GDT turi 14.00M apyvartą ir $ 445.51K bendrą rinkos kapitalizaciją.

Gradient Protocol istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje Gradient Protocol, dabartinė Gradient Protocol kaina yra 0.031821USD. Apyvartinė Gradient Protocol (GDT) pasiūla yra 14.00M GDT, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $445,506.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    1.97%
    $ 0.000616
    $ 0.031906
    $ 0.031069
  • 7 dienos
    0.75%
    $ 0.000239
    $ 0.033753
    $ 0.030687
  • 30 dienų
    -4.85%
    $ -0.001544
    $ 0.033753
    $ 0.030687
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas Gradient Protocol kaina pasikeitė $0.000616, atspindinti 1.97% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas Gradient Protocol buvo prekiaujama aukščiausia $0.033753 ir žemiausia $0.030687. Kainos pokytis buvo 0.75%. Ši naujausia tendencija parodo GDT potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį Gradient Protocol įvyko -4.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $-0.001544 vertę. Tai rodo, kad GDT artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia Gradient Protocol (GDT) kainų prognozės modulis?

Gradient Protocol Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GDT kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius Gradient Protocol ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GDT būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti Gradient Protocol kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GDT ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GDT pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą Gradient Protocol potencialą.

Kodėl GDT kainų prognozė yra svarbi?

GDT kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GDT dabar?
Pagal jūsų prognozes, GDT pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GDT kainų prognozė?
Remiantis Gradient Protocol (GDT) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GDT kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GDT 2026 m.?
1 vieneto Gradient Protocol (GDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GDT kaina 2027 m.?
Gradient Protocol (GDT) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GDT kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GDT kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gradient Protocol (GDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GDT kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, Gradient Protocol (GDT) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GDT 2030 m.?
1 vieneto Gradient Protocol (GDT) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GDT padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GDT kainų prognozė 2040 metams?
Gradient Protocol (GDT) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GDT kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 02:01:56(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.