Gou logotipas

Gou kaina (GOU)

Neįtraukta į sąrašą

1 GOU į USD – tiesioginė kaina:

$0.00015525
$0.00015525$0.00015525
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Gou (GOU) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:24:25(UTC+8)

Gou (GOU) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02218358
$ 0.02218358$ 0.02218358

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.68%

+3.31%

+3.31%

Gou (GOU) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOU svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOU kaina yra $ 0.02218358, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOU per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.68%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.31%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gou (GOU) rinkos informacija

$ 155.25K
$ 155.25K$ 155.25K

--
----

$ 155.25K
$ 155.25K$ 155.25K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Gou rinkos kapitalizacija yra $ 155.25K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOU apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 155.25K

Gou (GOU) kainos istorija USD

Šiandienos Gou kainos pokytis į USD: $ 0.
Gou 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gou 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Gou 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.68%
30 dienų$ 0-16.99%
60 dienų$ 0+16.46%
90 dienų$ 0--

Kas yra Gou (GOU)

Gou is a decentralized ERC20 meme coin and community token that draws inspiration from the Chinese word for "dog." This single-character token embodies the playful spirit of internet culture, aiming to capture the imagination of meme enthusiasts and cryptocurrency holders alike. Gou is a meme coin that combines art and community to create a unique digital asset. Its purpose is to foster creativity and fun within the cryptocurrency space, drawing inspiration from cultural symbols to establish a distinctive identity. Gou invites users to join its journey in building a community centered around shared interests and artistic expression.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gou (GOU) išteklius

Oficiali svetainė

Gou kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gou (GOU) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gou (GOU) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gou prognozes.

Peržiūrėkite Gou kainos prognozę dabar!

GOU į vietos valiutas

Gou (GOU) Tokenomika

Supratimas apie Gou (GOU) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOUišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gou (GOU)

Kiek Gou(GOU) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOU kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOU į USD kaina?
Dabartinė GOU kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gou rinkos kapitalizacija?
GOU rinkos kapitalizacija yra $ 155.25KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOU apyvartoje?
GOU apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOU kaina?
GOU pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02218358USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOU kaina?
GOU pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GOU prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOU yra --USD.
Ar GOU kaina šiais metais kils?
GOU šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOU kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.