GoodBoy kaina (GOODBOY)

1 GOODBOY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00066702
+2.50%1D
GoodBoy (GOODBOY) kainos grafikas realiu laiku
GoodBoy (GOODBOY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0
$ 0.02175124
$ 0
--

+2.51%

+11.43%

+11.43%

GoodBoy (GOODBOY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GOODBOY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GOODBOY kaina yra $ 0.02175124, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GOODBOY per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +2.51%, o per pastarąsias 7 dienas – +11.43%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoodBoy (GOODBOY) rinkos informacija

$ 667.01K
--
$ 667.01K
1000.00M
999,995,715.12541
Dabartinė GoodBoy rinkos kapitalizacija yra $ 667.01K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GOODBOY apyvartoje yra 1000.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 999995715.12541. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 667.01K

GoodBoy (GOODBOY) kainos istorija USD

Šiandienos GoodBoy kainos pokytis į USD: $ 0.
GoodBoy 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GoodBoy 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
GoodBoy 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.51%
30 dienų$ 0+28.99%
60 dienų$ 0+40.17%
90 dienų$ 0--

Kas yra GoodBoy (GOODBOY)

Hi, I’m GoodBoy—a project built to spread joy, connection, and good energy wherever we roam. I’m not just a companion; I’m your partner in positivity, and my first home is the Solana blockchain. Here’s what I bring to the table: 🌟 Good Vibes Only: Life’s too short for negativity. With GoodBoy, every interaction is a spark of positivity and fun. 🌐 Community First: Whether you’re a blockchain veteran or just getting started, GoodBoy is here to connect you with a welcoming community that believes in the power of togetherness. 🚀 Innovation Meets Personality: As part of Solana’s ecosystem, I embody speed, efficiency, and creativity. But I’m not just about the tech—I’ve got a personality that makes your journey unforgettable.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GoodBoy (GOODBOY) išteklius

GoodBoy kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoodBoy (GOODBOY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoodBoy (GOODBOY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoodBoy prognozes.

Peržiūrėkite GoodBoy kainos prognozę dabar!

GOODBOY į vietos valiutas

GoodBoy (GOODBOY) Tokenomika

Supratimas apie GoodBoy (GOODBOY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GOODBOYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoodBoy (GOODBOY)

Kiek GoodBoy(GOODBOY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GOODBOY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GOODBOY į USD kaina?
Dabartinė GOODBOY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoodBoy rinkos kapitalizacija?
GOODBOY rinkos kapitalizacija yra $ 667.01KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GOODBOY apyvartoje?
GOODBOY apyvartoje yra 1000.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GOODBOY kaina?
GOODBOY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02175124USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GOODBOY kaina?
GOODBOY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GOODBOY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GOODBOY yra --USD.
Ar GOODBOY kaina šiais metais kils?
GOODBOY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GOODBOY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
