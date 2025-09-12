Gold Token kaina (GLDT)
Gold Token (GLDT) realiojo laiko kaina yra $1.22. Per pastarąsias 24 valandas GLDT svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.18 iki aukščiausios $ 1.22 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GLDT kaina yra $ 1.23, o žemiausia – $ 0.734321.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GLDT per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.92%, o per pastarąsias 7 dienas – +7.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gold Token rinkos kapitalizacija yra $ 874.96K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GLDT apyvartoje yra 720.20K vienetų, o bendras kiekis siekia 720200.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 874.96K
Šiandienos Gold Token kainos pokytis į USD: $ +0.01111427.
Gold Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0760365000.
Gold Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0941026260.
Gold Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1165845898557214.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.01111427
|+0.92%
|30 dienų
|$ +0.0760365000
|+6.23%
|60 dienų
|$ +0.0941026260
|+7.71%
|90 dienų
|$ +0.1165845898557214
|+10.57%
The GLDT token is a digital asset that combines the stability of gold with the liquidity of digital currency. With GDLT, you can store your wealth in gold while using it for everyday purchases – whether its buying coffee or making larger transactions – seamlessly bridging the gap between gold and digital payments. GLDT stands for “Gold Token”, being a fungible token backed by GLD NFTs. GLD NFTs are NFTs that represent irrefutable ownership of physical gold bars. 1 GLDT represents exactly 0.01g of gold. GLD NFTs can be swapped at a ratio of 1g for 100 GLDTs, whereby the GLD NFTs get locked in the smart contract and the corresponding GLDTs get minted. GLDT is launched and governed by the Gold DAO, a real-world asset (RWA) project that tokenizes physical gold bars into Gold tokens and gold-backed stablecoins.
