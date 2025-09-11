Daugiau apie GGP

GGP Kainos informacija

GGP Baltoji knyga

GGP Oficiali svetainė

GGP Tokenomika

GGP Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

GoGoPool logotipas

GoGoPool kaina (GGP)

Neįtraukta į sąrašą

1 GGP į USD – tiesioginė kaina:

$2.3
$2.3$2.3
-2.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GoGoPool (GGP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:04:40(UTC+8)

GoGoPool (GGP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 2.26
$ 2.26$ 2.26
24 val. žemiausia
$ 2.44
$ 2.44$ 2.44
24 val. aukščiausia

$ 2.26
$ 2.26$ 2.26

$ 2.44
$ 2.44$ 2.44

$ 19.66
$ 19.66$ 19.66

$ 1.12
$ 1.12$ 1.12

+0.46%

-2.65%

-2.57%

-2.57%

GoGoPool (GGP) realiojo laiko kaina yra $2.3. Per pastarąsias 24 valandas GGP svyravo nuo žemiausios kainos $ 2.26 iki aukščiausios $ 2.44 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GGP kaina yra $ 19.66, o žemiausia – $ 1.12.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GGP per pastarąją valandą pasikeitė +0.46%, per 24 valandas – -2.65%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GoGoPool (GGP) rinkos informacija

$ 16.27M
$ 16.27M$ 16.27M

--
----

$ 44.40M
$ 44.40M$ 44.40M

7.09M
7.09M 7.09M

19,347,330.7164731
19,347,330.7164731 19,347,330.7164731

Dabartinė GoGoPool rinkos kapitalizacija yra $ 16.27M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GGP apyvartoje yra 7.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 19347330.7164731. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 44.40M

GoGoPool (GGP) kainos istorija USD

Šiandienos GoGoPool kainos pokytis į USD: $ -0.062655921642849.
GoGoPool 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.2161236200.
GoGoPool 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.6126924000.
GoGoPool 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.220576895465129.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.062655921642849-2.65%
30 dienų$ +1.2161236200+52.87%
60 dienų$ +0.6126924000+26.64%
90 dienų$ -0.220576895465129-8.75%

Kas yra GoGoPool (GGP)

GGP is an ERC20 utility token that is used for: * Lowering the AVAX staking cost of a validator node * Staking to be matched with AVAX from the deposit pool * Used in governance to make decisions about the protocol, aimed towards helping Subnets launch faster

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

GoGoPool (GGP) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GoGoPool kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GoGoPool (GGP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GoGoPool (GGP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GoGoPool prognozes.

Peržiūrėkite GoGoPool kainos prognozę dabar!

GGP į vietos valiutas

GoGoPool (GGP) Tokenomika

Supratimas apie GoGoPool (GGP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GGPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GoGoPool (GGP)

Kiek GoGoPool(GGP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GGP kaina USD valiuta yra 2.3USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GGP į USD kaina?
Dabartinė GGP kaina USD valiuta yra $ 2.3. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GoGoPool rinkos kapitalizacija?
GGP rinkos kapitalizacija yra $ 16.27MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GGP apyvartoje?
GGP apyvartoje yra 7.09MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GGP kaina?
GGP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 19.66USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GGP kaina?
GGP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 1.12USD.
Kokia yra GGP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GGP yra --USD.
Ar GGP kaina šiais metais kils?
GGP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GGP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:04:40(UTC+8)

GoGoPool (GGP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.