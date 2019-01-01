GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika
GNME is a Web3 mining simulation game on the Solana blockchain, accessible via Telegram. Players experience crypto mining without needing specialized hardware. Users register through a Telegram bot to get a mining wallet. The core mechanic is "Hash Power," purchased with SOL (Solana's cryptocurrency). Every 0.1 SOL buys 100 Hash Power. The game generates 1200 blocks daily, with players earning $GNME tokens based on their Hash Power share. Rewards are claimable every 15 minutes. GNME has a fixed supply of 21 million tokens. The Telegram interface is clean and accessible, using inline keyboards for navigation. Players can easily check earnings, buy Hash Power, or view stats. GNME blends idle game mechanics with real crypto dynamics, appealing to blockchain enthusiasts. However, as it involves real money and market volatility, it should be approached as a high-risk, educational experience rather than an investment. This unique game offers insights into crypto mining and blockchain mechanics, suited for those interested in digital currencies and virtual economies.
GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius GNME MINING GAME (GNME) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
GNME MINING GAME (GNME) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti GNME MINING GAME (GNME) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų GNME tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek GNME tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate GNME tokenomiką, galite peržiūrėti GNME tokeno kainą realiuoju laiku!
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.