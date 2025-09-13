GNME MINING GAME (GNME) Kainos prognozavimas (USD)

Gaukite GNME MINING GAME kainų prognozes 2026, 2027, 2028, 2030 ir kt. Numatykite, kiek GNME augs per ateinančius 5 metus ar ilgiau. Akimirksniu prognozuokite būsimus kainų scenarijus, remdamiesi rinkos tendencijomis ir nuotaikomis.

Įveskite skaičių nuo -100 iki 1,000, kad nuspėtumėte GNME MINING GAME kainą
%

*Atsakomybės apribojimas: Visos kainų prognozės yra pagrįstos naudotojo įvestimis.

GNME MINING GAME kainos prognozė
--
----
0.00%
USD
Faktinis
Prognozė
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:16:03(UTC+8)

GNME MINING GAME Kainų prognozė 2025–2050 m. (USD)

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2025 m. (šiais metais)

Remiantis jūsų prognoze, GNME MINING GAME galėtų augti 0.00%. Ji gali pasiekti $ 0.025748 prekybos kainą 2025 m.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2026 m. (kitiems metams)

Remiantis jūsų prognoze, GNME MINING GAME galėtų augti 5.00%. Ji gali pasiekti $ 0.027036 prekybos kainą 2026 m.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2027 m. (po 2 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2027 m. GNME ateities kaina yra $ 0.028387 su 10.25% augimo norma.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2028 m. (po 3 metų)

Pagal kainų prognozavimo modulį, prognozuojama 2028 m. GNME ateities kaina yra $ 0.029807 su 15.76% augimo norma.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2029 m. (po 4 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GNME 2029 m. tikslinė kaina yra $ 0.031297, o augimo norma – 21.55%.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2030 m. (po 5 metų)

Remiantis aukščiau pateiktu kainų prognozavimo moduliu, GNME 2030 m. tikslinė kaina yra $ 0.032862, o augimo norma – 27.63%.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2040 m. (po 15 metų)

2040 m. GNME MINING GAME kaina galėtų išaugti 107.89%. Ji gali pasiekti $ 0.053529 prekybos kainą.

GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė 2050 m. (po 25 metų)

2050 m. GNME MINING GAME kaina galėtų išaugti 238.64%. Ji gali pasiekti $ 0.087194 prekybos kainą.

Metai
Kaina
Augimas
  • 2025
    $ 0.025748
    0.00%
  • 2026
    $ 0.027036
    5.00%
  • 2027
    $ 0.028387
    10.25%
  • 2028
    $ 0.029807
    15.76%
  • 2029
    $ 0.031297
    21.55%
  • 2030
    $ 0.032862
    27.63%
  • 2031
    $ 0.034505
    34.01%
  • 2032
    $ 0.036230
    40.71%
Metai
Kaina
Augimas
  • 2033
    $ 0.038042
    47.75%
  • 2034
    $ 0.039944
    55.13%
  • 2035
    $ 0.041941
    62.89%
  • 2036
    $ 0.044038
    71.03%
  • 2037
    $ 0.046240
    79.59%
  • 2038
    $ 0.048552
    88.56%
  • 2039
    $ 0.050980
    97.99%
  • 2040
    $ 0.053529
    107.89%
Rodyti daugiau

Trumpalaikės GNME MINING GAME kainos prognozė šiandien, rytoj, šią savaitę ir 30 dienų

Data
Kainos prognozė
Augimas
  • September 13, 2025(Šiandien)
    $ 0.025748
    0.00%
  • September 14, 2025(Rytoj)
    $ 0.025752
    0.01%
  • September 20, 2025(Šią savaitę)
    $ 0.025773
    0.10%
  • October 13, 2025(30 dienų)
    $ 0.025854
    0.41%
GNME MINING GAME (GNME) Kainų prognozė šiandien

September 13, 2025(Šiandien) numatoma GNME kaina yra $0.025748. Ši projekcija atspindi apskaičiuotą pateikto augimo procento rezultatą, todėl naudotojai gali susidaryti vaizdą apie galimą šiandienos kainų judėjimą.

GNME MINING GAME (GNME) Kainos prognozavimas rytoj

September 14, 2025(Rytoj), kainos prognozė GNME, naudojant 5% metinio augimo įvestį, yra $0.025752. Šie rezultatai suteikia apytikslę tokeno vertės perspektyvą, pagrįstą pasirinktais parametrais.

GNME MINING GAME (GNME) Kainos prognozė šią savaitę

Pagal September 20, 2025(Šią savaitę), kainos prognozė GNME, naudojant 5% metinį augimo normą, yra $0.025773. Ši savaitės prognozė apskaičiuojama remiantis tuo pačiu augimo procentu, kad būtų galima susidaryti idėją apie galimas kainų tendencijas artimiausiomis dienomis.

GNME MINING GAME (GNME) Kainos numatymas 30 dienų

Žvelgiant 30 dienų į priekį, numatoma GNME kaina yra $0.025854. Ši prognozė gaunama naudojant 5% metinio augimo įvestį, siekiant įvertinti, kur tokeno vertė galėtų būti po mėnesio.

Dabartinė GNME MINING GAME kainų statistika

--
----

--

$ 180.56K
$ 180.56K$ 180.56K

7.00M
7.00M 7.00M

--
----

--

Naujausia GNME kaina yra --. Per 24 valandas jo vertė pasikeitė 0.00%, o 24 valandų prekybos apimtis pasiekė --.
Be to, GNME turi 7.00M apyvartą ir $ 180.56K bendrą rinkos kapitalizaciją.

GNME MINING GAME istorinė kaina

Pagal naujausius duomenis, surinktus tiesioginiame kainų puslapyje GNME MINING GAME, dabartinė GNME MINING GAME kaina yra 0.025748USD. Apyvartinė GNME MINING GAME (GNME) pasiūla yra 7.00M GNME, todėl jos rinkos kapitalizacija yra $180,557.

Laikotarpis
Keisti(%)
Keisti(USD)
Aukšta
Žemas
  • 24 valandos
    6.36%
    $ 0.001540
    $ 0.025802
    $ 0.024168
  • 7 dienos
    21.81%
    $ 0.005614
    $ 0.025773
    $ 0.020993
  • 30 dienų
    21.85%
    $ 0.005626
    $ 0.025773
    $ 0.020993
24 valandų pasirodymas

Per pastarąsias 24 valandas GNME MINING GAME kaina pasikeitė $0.001540, atspindinti 6.36% vertės pasikeitimą.

7 dienų našumas

Per paskutines 7 dienas GNME MINING GAME buvo prekiaujama aukščiausia $0.025773 ir žemiausia $0.020993. Kainos pokytis buvo 21.81%. Ši naujausia tendencija parodo GNME potencialą tolesniam judėjimui rinkoje.

30 dienų pasirodymas

Per pastarąjį mėnesį GNME MINING GAME įvyko 21.85%pasikeitimų, atspindinčių maždaug $0.005626 vertę. Tai rodo, kad GNME artimiausiu metu kainos gali keistis.

Kaip veikia GNME MINING GAME (GNME) kainų prognozės modulis?

GNME MINING GAME Kainų prognozės modulis yra patogus įrankis, skirtas padėti įvertinti galimas būsimas GNME kainas, remiantis jūsų augimo prielaidomis. Nesvarbu, ar esate patyręs prekiautojas, ar smalsus investuotojas, šis modulis siūlo paprastą ir interaktyvų būdą prognozuoti būsimą tokeno vertę.

1. Įveskite savo augimo prognozę

Pradėkite įvesdami norimą augimo procentą, kuris gali būti teigiamas arba neigiamas, atsižvelgiant į jūsų rinkos perspektyvas. Tai gali atspindėti jūsų lūkesčius GNME MINING GAME ateinantiems metams, penkeriems metams ar net dešimtmečiams į ateitį.

2. Apskaičiuokite būsimą kainą

Įvedę augimo tempą, spustelėkite mygtuką „Apskaičiuoti“. Modulis akimirksniu apskaičiuos numatomą GNME būsimą kainą ir aiškiai parodys, kaip jūsų prognozė paveiks tokeno vertę laikui bėgant.

3. Susipažinkite su skirtingais scenarijais

Galite eksperimentuoti su įvairiais augimo tempais, kad sužinotumėte, kaip skirtingos rinkos sąlygos gali paveikti GNME MINING GAME kainą. Šis lankstumas leidžia analizuoti tiek optimistines, tiek konservatyvias prognozes, o tai padeda priimti labiau pagrįstus sprendimus.

4. Naudotojų nuotaikos ir bendruomenės įžvalgos

Modulis taip pat integruoja naudotojų nuotaikų duomenis, leidžiančius palyginti savo prognozes su kitų naudotojų prognozėmis. Šis bendras indėlis suteikia vertingų žinių apie tai, kaip bendruomenė įsivaizduoja GNME ateitį.

Techniniai kainų prognozavimo rodikliai

Siekiant padidinti prognozės tikslumą, modulis naudoja įvairius techninius rodiklius ir rinkos duomenis. Tai apima:

Eksponentiniai slankusis vidurkiai (EMA): Padeda sekti tokeno kainų tendenciją išlygindama svyravimus ir suteikdama įžvalgų apie galimus tendencijų pasikeitimus.

Bolingerio juostos: Matuoja rinkos nepastovumą ir nustato galimas perpirkimo ar perpardavimo sąlygas.

Santykinio stiprumo indeksas (RSI): Įvertina GNME pagreitį, kad nustatytų, ar jis yra didėjimo ar kritimo fazėje.

Slankiojo vidurkio konvergencijos skirtumai (MACD): Įvertina kainų svyravimų stiprumą ir kryptį, kad nustatytų galimus įėjimo ir išėjimo taškus. Sujungus šiuos rodiklius su realaus laiko rinkos duomenimis, modulis pateikia dinamišką kainų prognozę, padedančią gauti gilesnių įžvalgų apie būsimą GNME MINING GAME potencialą.

Kodėl GNME kainų prognozė yra svarbi?

GNME kainų prognozės svarbios dėl kelių priežasčių, investuotojai jas naudoja įvairiais tikslais:

Investavimo strategijos kūrimas: Prognozės padeda investuotojams suformuluoti strategijas. Įvertinę būsimas kainas, jie gali nuspręsti, kada pirkti, parduoti ar laikyti kriptovaliutą.

Rizikos vertinimas: Suprasdami galimus kainų pokyčius, investuotojai gali įvertinti riziką, susijusią su konkrečiu kriptovaliutų turtu. Tai būtina norint valdyti ir sumažinti galimus nuostolius.

Rinkos analizė: Prognozės dažnai apima rinkos tendencijų, naujienų ir istorinių duomenų analizę. Ši išsami analizė padeda investuotojams suprasti rinkos dinamiką ir veiksnius, turinčius įtakos kainų pokyčiams.

Portfelio diversifikavimas: Prognozuodami perspektyvias kriptovaliutas, investuotojai gali diversifikuoti portfelius ir paskirstyti riziką tarp skirtingo turto.

Ilgalaikis planavimas: Investuotojai, ieškantys ilgalaikės naudos, pasikliauja prognozėmis, kad nustatytų kriptovaliutas, turinčias augimo potencialą ateityje.

Psichologinis pasirengimas: Žinodami galimus kainų scenarijus, investuotojai būna geriau pasiruošę emociškai ir finansiškai rinkos svyravimams.

Bendruomenės įsitraukimas: Kriptovaliutų kainų prognozės skatina diskusijas investuotojų bendruomenėje, plečia supratimą ir kuria bendrą išmintį apie rinkos tendencijas.

Dažnai užduodami klausimai (DUK):

Ar verta investuoti į GNME dabar?
Pagal jūsų prognozes, GNME pasieks -- undefined, todėl tai bus vertas dėmesio tokenas.
Kokia kito mėnesio GNME kainų prognozė?
Remiantis GNME MINING GAME (GNME) kainos prognozavimo įrankiu, prognozuojama GNME kaina undefined pasieks --.
Kiek kainuos 1 GNME 2026 m.?
1 vieneto GNME MINING GAME (GNME) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GNME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2026 m.
Kokia prognozuojama GNME kaina 2027 m.?
GNME MINING GAME (GNME) prognozuojama, kad kasmet bus 0.00%, o iki 2027 m. 1 GNME kaina pasieks --.
Kokia numatoma tikslinė GNME kaina 2028 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GNME MINING GAME (GNME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2028 m. bus --.
Kokia numatoma tikslinė GNME kaina 2029 m.?
Remiantis jūsų kainos prognozėmis, GNME MINING GAME (GNME) augs 0.00%, o numatoma kaina 2029 m. bus --.
Kiek kainuos 1 GNME 2030 m.?
1 vieneto GNME MINING GAME (GNME) kaina šiandien yra --. Remiantis aukščiau pateiktu prognozavimo moduliu, GNME padidės 0.00%, pasiekdama -- iki 2030 m.
Kokia GNME kainų prognozė 2040 metams?
GNME MINING GAME (GNME) prognozuojama, kad kasmet padidės 0.00%, o iki 2040 m. 1 GNME kaina pasieks --.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-13 03:16:03(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Turinys mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose pagrįstas MEXC naudotojų ir (arba) kitų trečiųjų šalių pateikta informacija ir atsiliepimais. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ informaciniais ir pavyzdiniais tikslais, be jokių garantijų. Svarbu pažymėti, kad pateiktos kainų prognozės gali būti netikslios ir neturėtų būti tokiomis laikomos. Ateities kainos gali labai skirtis nuo pateiktų prognozių ir jomis nereikėtų pasikliauti priimant investavimo sprendimus.

Šis turinys nėra finansinė konsultacija ir neskirtas rekomenduoti jokių konkrečių produktų ar paslaugų pirkimo. MEXC neprisiima atsakomybės už nuostolius, patirtus remiantis, naudojant ir (arba) pasikliaujant bet kokiu turiniu, paskelbtu mūsų kriptovaliutų kainų prognozių puslapiuose. Svarbu žinoti, kad skaitmeninio turto kainos yra susijusios su didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Jūsų investicijos vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir nėra garantijos, kad atgausite iš pradžių investuotą sumą. Galiausiai tik jūs esate atsakingi už savo investicinius sprendimus, o MEXC neatsako už jokius jūsų galimus nuostolius. Atminkite – ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Turėtumėte investuoti tik į produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš priimdami investavimo sprendimus gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu.