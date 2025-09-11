GMT kaina (GMT)
+0.35%
-1.50%
+6.94%
+6.94%
GMT (GMT) realiojo laiko kaina yra $0.04353651. Per pastarąsias 24 valandas GMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04312387 iki aukščiausios $ 0.0445064 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMT kaina yra $ 4.11, o žemiausia – $ 0.03690885.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMT per pastarąją valandą pasikeitė +0.35%, per 24 valandas – -1.50%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.94%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė GMT rinkos kapitalizacija yra $ 134.79M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GMT apyvartoje yra 3.11B vienetų, o bendras kiekis siekia 5075739518.81488. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 220.09M
Šiandienos GMT kainos pokytis į USD: $ -0.00066468699478083.
GMT 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0021167277.
GMT 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0067982173.
GMT 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.003794042214710275.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.00066468699478083
|-1.50%
|30 dienų
|$ -0.0021167277
|-4.86%
|60 dienų
|$ -0.0067982173
|-15.61%
|90 dienų
|$ -0.003794042214710275
|-8.01%
What is STEPN (GMT)? GMT is the governance token of STEPN with a limited supply of 6 billion tokens. When should I buy STEPN (GMT)? Players buy GMTs to burn in the STEPN app in order to access features provided by STEPN, such as mint high-quality Sneakers, upgrade high-quality Gems and participate governance voting. What is STEPN? STEPN is a Web3 lifestyle app with Social-Fi and Game-Fi elements. Users equipped with NFT Sneakers – walk, jog or run outdoors to earn tokens and NFTs. STEPN has a dual-token system, Users can earn GST Player can choose to lease or trade their NFT Sneakers on the in-app Marketplace; users’ earnings are stored in the in-app Wallet, which has a built-in Swap function. Who is behind STEPN? STEPN is created by Find Satoshi Lab, an Australian-based fintech studio. The team won the 2021 Solana Ignition Hackathon Gaming Track and is part of DeFi Alliance Gaming cohort.
