GHO kaina (GHO)

Neįtraukta į sąrašą

1 GHO į USD – tiesioginė kaina:

$0.999533
$0.999533
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
GHO (GHO) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:04:12(UTC+8)

GHO (GHO) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.998738
$ 0.998738
24 val. žemiausia
$ 1.001
$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.998738
$ 0.998738

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.03
$ 1.03

$ 0.917065
$ 0.917065

+0.02%

-0.04%

-0.00%

-0.00%

GHO (GHO) realiojo laiko kaina yra $0.999533. Per pastarąsias 24 valandas GHO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.998738 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GHO kaina yra $ 1.03, o žemiausia – $ 0.917065.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GHO per pastarąją valandą pasikeitė +0.02%, per 24 valandas – -0.04%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GHO (GHO) rinkos informacija

$ 352.10M
$ 352.10M

--
--

$ 352.10M
$ 352.10M

352.14M
352.14M

352,139,136.673139
352,139,136.673139

Dabartinė GHO rinkos kapitalizacija yra $ 352.10M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GHO apyvartoje yra 352.14M vienetų, o bendras kiekis siekia 352139136.673139. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 352.10M

GHO (GHO) kainos istorija USD

Šiandienos GHO kainos pokytis į USD: $ -0.0004985466049669.
GHO 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001824147.
GHO 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002711733.
GHO 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00059762504777.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0004985466049669-0.04%
30 dienų$ +0.0001824147+0.02%
60 dienų$ +0.0002711733+0.03%
90 dienų$ +0.00059762504777+0.06%

Kas yra GHO (GHO)

GHO kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GHO (GHO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GHO (GHO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GHO prognozes.

Peržiūrėkite GHO kainos prognozę dabar!

GHO į vietos valiutas

GHO (GHO) Tokenomika

Supratimas apie GHO (GHO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GHOišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GHO (GHO)

Kiek GHO(GHO) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GHO kaina USD valiuta yra 0.999533USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GHO į USD kaina?
Dabartinė GHO kaina USD valiuta yra $ 0.999533. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GHO rinkos kapitalizacija?
GHO rinkos kapitalizacija yra $ 352.10MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GHO apyvartoje?
GHO apyvartoje yra 352.14MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GHO kaina?
GHO pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.03USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GHO kaina?
GHO pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.917065USD.
Kokia yra GHO prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GHO yra --USD.
Ar GHO kaina šiais metais kils?
GHO šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GHO kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:04:12(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.