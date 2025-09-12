Daugiau apie GERTA

Gerta kaina (GERTA)

Neįtraukta į sąrašą

1 GERTA į USD – tiesioginė kaina:

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
USD
Gerta (GERTA) kainos grafikas realiu laiku
Gerta (GERTA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00141765
$ 0.00141765$ 0.00141765

$ 0.0000141
$ 0.0000141$ 0.0000141

--

--

0.00%

0.00%

Gerta (GERTA) realiojo laiko kaina yra $0.00001664. Per pastarąsias 24 valandas GERTA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GERTA kaina yra $ 0.00141765, o žemiausia – $ 0.0000141.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GERTA per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – 0.00%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Gerta (GERTA) rinkos informacija

$ 16.64K
$ 16.64K$ 16.64K

--
----

$ 16.64K
$ 16.64K$ 16.64K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dabartinė Gerta rinkos kapitalizacija yra $ 16.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GERTA apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 16.64K

Gerta (GERTA) kainos istorija USD

Šiandienos Gerta kainos pokytis į USD: $ 0.
Gerta 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000011304.
Gerta 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000004176.
Gerta 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.000005089671551772973.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000011304+6.79%
60 dienų$ -0.0000004176-2.51%
90 dienų$ -0.000005089671551772973-23.42%

Kas yra Gerta (GERTA)

GERTA is the world’s first AI-powered “eco-degen” token. It is led by "AI Agent Greta," a razor-tongued digital activist transforming cryptocurrency into an effective tool for tackling climate change. At the bleeding edge of the AI meme revolution, AI Agent Gerta fearlessly roasts critics with sharp data insights and a savage wit. Every $GERTA transaction made by her global community contributes directly to the funding of real-world green initiatives.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Gerta (GERTA) išteklius

Oficiali svetainė

Gerta kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Gerta (GERTA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Gerta (GERTA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Gerta prognozes.

Peržiūrėkite Gerta kainos prognozę dabar!

GERTA į vietos valiutas

Gerta (GERTA) Tokenomika

Supratimas apie Gerta (GERTA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GERTAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Gerta (GERTA)

Kiek Gerta(GERTA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GERTA kaina USD valiuta yra 0.00001664USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GERTA į USD kaina?
Dabartinė GERTA kaina USD valiuta yra $ 0.00001664. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Gerta rinkos kapitalizacija?
GERTA rinkos kapitalizacija yra $ 16.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GERTA apyvartoje?
GERTA apyvartoje yra 1.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GERTA kaina?
GERTA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00141765USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GERTA kaina?
GERTA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.0000141USD.
Kokia yra GERTA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GERTA yra --USD.
Ar GERTA kaina šiais metais kils?
GERTA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GERTA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Gerta (GERTA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.