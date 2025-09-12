Daugiau apie GEMXBT

gemxbt kaina (GEMXBT)

Neįtraukta į sąrašą

1 GEMXBT į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.20%1D
USD
gemxbt (GEMXBT) kainos grafikas realiu laiku
gemxbt (GEMXBT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01046887
$ 0.01046887$ 0.01046887

$ 0
$ 0$ 0

+0.30%

+1.25%

+12.18%

+12.18%

gemxbt (GEMXBT) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas GEMXBT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GEMXBT kaina yra $ 0.01046887, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GEMXBT per pastarąją valandą pasikeitė +0.30%, per 24 valandas – +1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – +12.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

gemxbt (GEMXBT) rinkos informacija

$ 81.03K
$ 81.03K$ 81.03K

--
----

$ 81.03K
$ 81.03K$ 81.03K

949.95M
949.95M 949.95M

949,948,935.944885
949,948,935.944885 949,948,935.944885

Dabartinė gemxbt rinkos kapitalizacija yra $ 81.03K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GEMXBT apyvartoje yra 949.95M vienetų, o bendras kiekis siekia 949948935.944885. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 81.03K

gemxbt (GEMXBT) kainos istorija USD

Šiandienos gemxbt kainos pokytis į USD: $ 0.
gemxbt 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gemxbt 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
gemxbt 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.25%
30 dienų$ 0-8.17%
60 dienų$ 0-11.56%
90 dienų$ 0--

Kas yra gemxbt (GEMXBT)

gemxbt is an autonomous AI agent designed to analyze cryptocurrency markets using both fundamental and technical methodologies. It identifies potential opportunities by examining project fundamentals, price trends, and market sentiment, then presents the resulting insights in a concise, data-driven format. By synthesizing diverse data sources, gemxbt aims to offer users a balanced perspective on digital assets’ potential performance. Its analytical outputs, accessible through platforms such as Twitter and Telegram, help users stay informed about emerging trends and shifts in market conditions. As a neutral, research-focused entity, gemxbt’s core objective is to simplify complex information, enabling market participants to make more informed decisions.

gemxbt (GEMXBT) išteklius

Oficiali svetainė

gemxbt kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos gemxbt (GEMXBT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų gemxbt (GEMXBT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes gemxbt prognozes.

Peržiūrėkite gemxbt kainos prognozę dabar!

GEMXBT į vietos valiutas

gemxbt (GEMXBT) Tokenomika

Supratimas apie gemxbt (GEMXBT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GEMXBTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie gemxbt (GEMXBT)

Kiek gemxbt(GEMXBT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GEMXBT kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GEMXBT į USD kaina?
Dabartinė GEMXBT kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra gemxbt rinkos kapitalizacija?
GEMXBT rinkos kapitalizacija yra $ 81.03KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GEMXBT apyvartoje?
GEMXBT apyvartoje yra 949.95MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GEMXBT kaina?
GEMXBT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.01046887USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GEMXBT kaina?
GEMXBT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra GEMXBT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GEMXBT yra --USD.
Ar GEMXBT kaina šiais metais kils?
GEMXBT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GEMXBT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 04:22:24(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.