Gas (GAS) realiojo laiko kaina yra $3.31. Per pastarąsias 24 valandas GAS svyravo nuo žemiausios kainos $ 3.28 iki aukščiausios $ 3.33 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GAS kaina yra $ 91.94, o žemiausia – $ 0.621309.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GAS per pastarąją valandą pasikeitė +0.54%, per 24 valandas – -0.58%, o per pastarąsias 7 dienas – +3.04%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Gas rinkos kapitalizacija yra $ 215.54M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GAS apyvartoje yra 65.09M vienetų, o bendras kiekis siekia 65093580.54427269. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 215.54M
Šiandienos Gas kainos pokytis į USD: $ -0.019549655834998.
Gas 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0638177930.
Gas 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.1102054570.
Gas 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.4891318281687606.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.019549655834998
|-0.58%
|30 dienų
|$ +0.0638177930
|+1.93%
|60 dienų
|$ +0.1102054570
|+3.33%
|90 dienų
|$ +0.4891318281687606
|+17.34%
Gas is one of the two coins created by Neo Foundation. Gas is used as a processing fees for Neo coin. Neo hashing algorithm is Proof of Stake (PoS), where blocks processing power depends on the amount of tokens held by miners instead of the Proof of Work method which depends on the mining power that a miner has to create a new block. Neo holders is compensated with certain amount of Gas every month, is a similar concept to the ether gas and is used as a power for transaction (transaction). It is a coin that is paid as compensation of a concept of interest generated by PoS mining. At the beginning of the release, about one Neo was paid per day with 1000 Neo, but it has a design algorithm that is gradually decreasing over time, which is offset by the price increase. It is a coin that is closely related to Neo, walking along the path of the companion with the rise of Neo, and it forms a necessary relationship that the movement must be moving in a fluid manner.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.