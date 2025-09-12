Daugiau apie GMT

GameM Token kaina (GMT)

1 GMT į USD – tiesioginė kaina:

$0.00022027
$0.00022027$0.00022027
-0.10%1D
GameM Token (GMT) kainos grafikas realiu laiku
GameM Token (GMT) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
24 val. žemiausia
24 val. aukščiausia

-0.18%

-0.05%

+37.24%

+37.24%

GameM Token (GMT) realiojo laiko kaina yra $0.00022049. Per pastarąsias 24 valandas GMT svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00020893 iki aukščiausios $ 0.00023706 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia GMT kaina yra $ 0.00066626, o žemiausia – $ 0.00014493.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, GMT per pastarąją valandą pasikeitė -0.18%, per 24 valandas – -0.05%, o per pastarąsias 7 dienas – +37.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

GameM Token (GMT) rinkos informacija

--
----

Dabartinė GameM Token rinkos kapitalizacija yra $ 573.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. GMT apyvartoje yra 2.60B vienetų, o bendras kiekis siekia 2600000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 573.47K

GameM Token (GMT) kainos istorija USD

Šiandienos GameM Token kainos pokytis į USD: $ 0.
GameM Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000434574.
GameM Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000506799.
GameM Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0003740962295909715.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.05%
30 dienų$ +0.0000434574+19.71%
60 dienų$ -0.0000506799-22.98%
90 dienų$ -0.0003740962295909715-62.91%

Kas yra GameM Token (GMT)

GameM Global is a next-generation GameFi ecosystem that merges blockchain, gaming, and decentralized finance on BNB Smart Chain. It empowers players and developers to participate in competitive gaming, own digital assets, and engage in a transparent, decentralized economy. The project’s mission is to connect global users in a vibrant Metaverse where real-world value is created through gaming — from casual play to strategic battles — all while earning and investing via GMT tokens.

GameM Token (GMT) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

GameM Token kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos GameM Token (GMT) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų GameM Token (GMT) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes GameM Token prognozes.

Peržiūrėkite GameM Token kainos prognozę dabar!

GMT į vietos valiutas

GameM Token (GMT) Tokenomika

Supratimas apie GameM Token (GMT) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie GMTišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie GameM Token (GMT)

Kiek GameM Token(GMT) verta (-as) šiandien?
Dabartinė GMT kaina USD valiuta yra 0.00022049USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė GMT į USD kaina?
Dabartinė GMT kaina USD valiuta yra $ 0.00022049. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra GameM Token rinkos kapitalizacija?
GMT rinkos kapitalizacija yra $ 573.47KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra GMT apyvartoje?
GMT apyvartoje yra 2.60BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) GMT kaina?
GMT pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00066626USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) GMT kaina?
GMT pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00014493USD.
Kokia yra GMT prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis GMT yra --USD.
Ar GMT kaina šiais metais kils?
GMT šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite GMT kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
GameM Token (GMT) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

