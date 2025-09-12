Galvan kaina (IZE)
+0.05%
+17.38%
-14.40%
-14.40%
Galvan (IZE) realiojo laiko kaina yra $0.00010299. Per pastarąsias 24 valandas IZE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00008468 iki aukščiausios $ 0.00014964 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia IZE kaina yra $ 0.00703689, o žemiausia – $ 0.00003153.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, IZE per pastarąją valandą pasikeitė +0.05%, per 24 valandas – +17.38%, o per pastarąsias 7 dienas – -14.40%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Galvan rinkos kapitalizacija yra $ 659.82K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. IZE apyvartoje yra 6.41B vienetų, o bendras kiekis siekia 6406868267.685435. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 659.82K
Šiandienos Galvan kainos pokytis į USD: $ 0.
Galvan 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000460031.
Galvan 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000364667.
Galvan 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0000276896830311438.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+17.38%
|30 dienų
|$ -0.0000460031
|-44.66%
|60 dienų
|$ -0.0000364667
|-35.40%
|90 dienų
|$ -0.0000276896830311438
|-21.18%
What is Galvan? Galvan is a gamified Web3 health and wellness platform founded by healthcare and blockchain experts with the mission to “galvanize” humanity to invest in wellness. This mission is being accomplished through an ecosystem that rewards you for making healthy choices, informs you about ways to care for yourself and others, and empowers you to own and control your health data. By leveraging blockchain technology and a unique Proof of Action distribution algorithm, Galvan is turning self-care into a reward-generating activity and reintroducing personal accountability. What is IZE? Put Galvan and IZE together and you get galvanize: to shock or excite someone into taking action. IZE is the native utility token of the Galvan Blockchain and incentivizes all the right actions in the ecosystem, from running a node to going on a run. IZE is used for: - Fees for processing transactions - Staking for new voting proposals - Rewarding active Node Owners - Rewarding healthy decisions in the Galvan Wellness App (coming soon) - Purchasing health and wellness products in the Galvan Marketplace (coming soon) You can get a deeper dive of IZE in Galvan’s Litepaper: https://www.galvan.health/litepaper What is the Galvan Blockchain? The Galvan Blockchain is a layer-2 of Ethereum focused specifically on empowering wellness. It is unique for three reasons: 1. The “Proof of Action” distribution algorithm that follows Swiss utility token standards 2. Scalable blockchain-rewards system for healthy actions 3. Easy participation through Node Software The long-term vision of the Galvan Blockchain is to become the foundation for health and wellness data and transactions. Imagine a world where you can store and manage a decentralized health record, earn rewards and subsidize healthcare costs through healthy actions, and participate in peer-to-peer research studies—all powered by the Galvan Blockchain.
