FXN kaina (FXN)

Neįtraukta į sąrašą

1 FXN į USD – tiesioginė kaina:

$0.00146898
+2.70%1D
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
FXN (FXN) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:15:40(UTC+8)

FXN (FXN) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0013805
24 val. žemiausia
$ 0.00147518
24 val. aukščiausia

$ 0.0013805
$ 0.00147518
$ 0.100312
$ 0.001064
-0.71%

+2.10%

+6.69%

+6.69%

FXN (FXN) realiojo laiko kaina yra $0.00146041. Per pastarąsias 24 valandas FXN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0013805 iki aukščiausios $ 0.00147518 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FXN kaina yra $ 0.100312, o žemiausia – $ 0.001064.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FXN per pastarąją valandą pasikeitė -0.71%, per 24 valandas – +2.10%, o per pastarąsias 7 dienas – +6.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

FXN (FXN) rinkos informacija

$ 1.32M
--
$ 1.47M
899.99M
999,953,157.220166
Dabartinė FXN rinkos kapitalizacija yra $ 1.32M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FXN apyvartoje yra 899.99M vienetų, o bendras kiekis siekia 999953157.220166. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.47M

FXN (FXN) kainos istorija USD

Šiandienos FXN kainos pokytis į USD: $ 0.
FXN 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0001756294.
FXN 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001548999.
FXN 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+2.10%
30 dienų$ -0.0001756294-12.02%
60 dienų$ +0.0001548999+10.61%
90 dienų$ 0--

Kas yra FXN (FXN)

FXN created the first ever universal AI Swarm Tech. By being universal, FXN can integrate with any framework that exists or will exist. FXN also created Room2Room, which allows agents to be connected with each other as well as have a narrator/director. This technology allows developers and creators to bring more life to their agents and brands they want to build. The proof of technology exists in the current 5 running agents.

FXN (FXN) išteklius

Oficiali svetainė

FXN kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos FXN (FXN) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų FXN (FXN) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes FXN prognozes.

Peržiūrėkite FXN kainos prognozę dabar!

FXN į vietos valiutas

FXN (FXN) Tokenomika

Supratimas apie FXN (FXN) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FXNišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie FXN (FXN)

Kiek FXN(FXN) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FXN kaina USD valiuta yra 0.00146041USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FXN į USD kaina?
Dabartinė FXN kaina USD valiuta yra $ 0.00146041. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra FXN rinkos kapitalizacija?
FXN rinkos kapitalizacija yra $ 1.32MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FXN apyvartoje?
FXN apyvartoje yra 899.99MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FXN kaina?
FXN pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.100312USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FXN kaina?
FXN pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.001064USD.
Kokia yra FXN prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FXN yra --USD.
Ar FXN kaina šiais metais kils?
FXN šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FXN kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
FXN (FXN) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.