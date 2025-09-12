FROQ kaina (FROQ)
FROQ (FROQ) realiojo laiko kaina yra $0.07319. Per pastarąsias 24 valandas FROQ svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROQ kaina yra $ 3.16, o žemiausia – $ 0.051127.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROQ per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – +0.24%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė FROQ rinkos kapitalizacija yra $ 54.48K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROQ apyvartoje yra 744.41K vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 73.19K
Šiandienos FROQ kainos pokytis į USD: $ 0.
FROQ 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0075350715.
FROQ 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0148075153.
FROQ 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.005818685075211.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|--
|30 dienų
|$ -0.0075350715
|-10.29%
|60 dienų
|$ -0.0148075153
|-20.23%
|90 dienų
|$ +0.005818685075211
|+8.64%
The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience.
