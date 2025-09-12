Daugiau apie FROGIE

Frogie logotipas

Frogie kaina (FROGIE)

Neįtraukta į sąrašą

1 FROGIE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
0.00%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Frogie (FROGIE) kainos grafikas realiu laiku
Frogie (FROGIE) kainos informacija (USD)

Frogie (FROGIE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00038806
$ 0.00038806$ 0.00038806

$ 0.00001436
$ 0.00001436$ 0.00001436

--

--

-0.62%

-0.62%

Frogie (FROGIE) realiojo laiko kaina yra $0.00002148. Per pastarąsias 24 valandas FROGIE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROGIE kaina yra $ 0.00038806, o žemiausia – $ 0.00001436.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROGIE per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – --, o per pastarąsias 7 dienas – -0.62%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Frogie (FROGIE) rinkos informacija

$ 19.00K
$ 19.00K$ 19.00K

--
----

$ 19.00K
$ 19.00K$ 19.00K

884.72M
884.72M 884.72M

884,715,528.05
884,715,528.05 884,715,528.05

Dabartinė Frogie rinkos kapitalizacija yra $ 19.00K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROGIE apyvartoje yra 884.72M vienetų, o bendras kiekis siekia 884715528.05. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 19.00K

Frogie (FROGIE) kainos istorija USD

Šiandienos Frogie kainos pokytis į USD: $ 0.
Frogie 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000020113.
Frogie 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000038084.
Frogie 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0--
30 dienų$ +0.0000020113+9.36%
60 dienų$ +0.0000038084+17.73%
90 dienų$ 0--

Kas yra Frogie (FROGIE)

How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun!

Frogie (FROGIE) išteklius

Oficiali svetainė

Frogie kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Frogie (FROGIE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Frogie (FROGIE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Frogie prognozes.

Peržiūrėkite Frogie kainos prognozę dabar!

FROGIE į vietos valiutas

Frogie (FROGIE) Tokenomika

Supratimas apie Frogie (FROGIE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROGIEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Frogie (FROGIE)

Kiek Frogie(FROGIE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROGIE kaina USD valiuta yra 0.00002148USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROGIE į USD kaina?
Dabartinė FROGIE kaina USD valiuta yra $ 0.00002148. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Frogie rinkos kapitalizacija?
FROGIE rinkos kapitalizacija yra $ 19.00KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROGIE apyvartoje?
FROGIE apyvartoje yra 884.72MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROGIE kaina?
FROGIE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.00038806USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROGIE kaina?
FROGIE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00001436USD.
Kokia yra FROGIE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROGIE yra --USD.
Ar FROGIE kaina šiais metais kils?
FROGIE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROGIE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.