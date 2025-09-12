FROGGER kaina (FROGGER)
-0.31%
-8.19%
-16.13%
-16.13%
FROGGER (FROGGER) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FROGGER svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROGGER kaina yra $ 0.00556101, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROGGER per pastarąją valandą pasikeitė -0.31%, per 24 valandas – -8.19%, o per pastarąsias 7 dienas – -16.13%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė FROGGER rinkos kapitalizacija yra $ 102.47K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROGGER apyvartoje yra 1.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 1000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 102.47K
Šiandienos FROGGER kainos pokytis į USD: $ 0.
FROGGER 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FROGGER 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
FROGGER 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-8.19%
|30 dienų
|$ 0
|-40.44%
|60 dienų
|$ 0
|-24.98%
|90 dienų
|$ 0
|--
Frogger Token Positioned to Lead the Next Memecoin Run! Frogger enters a space that has already seen great successes from frog-themed meme coins such as Pepe ($PEPE) Apu Apustaja ($APU) FWOG ($FWOG) HOPPY ($HOPPY) and many more! Frog memecoins are established within the decentralised space and have been consistently set in motion by high profile references to the Pepe meme. These mentions have been made by the likes Elon Musk and even Donald Trump. Frogger is setting the trend and aligning itself in a similar manner which led these memecoins to billions in market cap. A key differentiator for Frogger is its broad token distribution—less than 55% is held by the top 100 holders, with Ethereum founder Vitalik Buterin as the largest holder. This distribution resembles other memecoins such as $DOGE $PEPE and $SHIBA before they went parabolic. Recognition and Growing credibility Frogger has already captured attention and recognition amongst multiple social media influencers and content creators. This was expected as Frogger has History, Culture and Relevance.
