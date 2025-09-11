Daugiau apie FROGE

FROGE Kainos informacija

FROGE Oficiali svetainė

FROGE Tokenomika

FROGE Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Froge logotipas

Froge kaina (FROGE)

Neįtraukta į sąrašą

1 FROGE į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+4.40%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Froge (FROGE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:14:59(UTC+8)

Froge (FROGE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.24%

+3.32%

+10.60%

+10.60%

Froge (FROGE) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas FROGE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FROGE kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FROGE per pastarąją valandą pasikeitė -0.24%, per 24 valandas – +3.32%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.60%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Froge (FROGE) rinkos informacija

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

--
----

$ 2.91M
$ 2.91M$ 2.91M

649.68T
649.68T 649.68T

649,675,271,791,611.8
649,675,271,791,611.8 649,675,271,791,611.8

Dabartinė Froge rinkos kapitalizacija yra $ 2.91M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FROGE apyvartoje yra 649.68T vienetų, o bendras kiekis siekia 649675271791611.8. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.91M

Froge (FROGE) kainos istorija USD

Šiandienos Froge kainos pokytis į USD: $ 0.
Froge 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Froge 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Froge 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.32%
30 dienų$ 0-17.30%
60 dienų$ 0+20.62%
90 dienų$ 0--

Kas yra Froge (FROGE)

Froge is a memecoin based on the Froge character which refers to a set of Discord emotes of a worried frog expressing various emotions. The frog image comes from the now-inactive mobile game Froge, released in 2014 by Fandom Inc. and became popularized as a set of Discord emotes starting in 2020. In 2023, a Froge ChatGPT plugin launched and is now OpenAI's unofficial mascot.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Froge (FROGE) išteklius

Oficiali svetainė

Froge kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Froge (FROGE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Froge (FROGE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Froge prognozes.

Peržiūrėkite Froge kainos prognozę dabar!

FROGE į vietos valiutas

Froge (FROGE) Tokenomika

Supratimas apie Froge (FROGE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FROGEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Froge (FROGE)

Kiek Froge(FROGE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FROGE kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FROGE į USD kaina?
Dabartinė FROGE kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Froge rinkos kapitalizacija?
FROGE rinkos kapitalizacija yra $ 2.91MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FROGE apyvartoje?
FROGE apyvartoje yra 649.68TUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FROGE kaina?
FROGE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FROGE kaina?
FROGE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra FROGE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FROGE yra --USD.
Ar FROGE kaina šiais metais kils?
FROGE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FROGE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:14:59(UTC+8)

Froge (FROGE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.