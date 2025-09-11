Daugiau apie FP

Fren Pet logotipas

Fren Pet kaina (FP)

Neįtraukta į sąrašą

1 FP į USD – tiesioginė kaina:

$0.569846
$0.569846
+1.20%1D
mexc
USD
Fren Pet (FP) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:14:33(UTC+8)

Fren Pet (FP) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.550996
$ 0.550996
24 val. žemiausia
$ 0.569927
$ 0.569927
24 val. aukščiausia

$ 0.550996
$ 0.550996

$ 0.569927
$ 0.569927

$ 16.52
$ 16.52

$ 0.153207
$ 0.153207

+0.48%

+1.25%

-7.29%

-7.29%

Fren Pet (FP) realiojo laiko kaina yra $0.569846. Per pastarąsias 24 valandas FP svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.550996 iki aukščiausios $ 0.569927 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FP kaina yra $ 16.52, o žemiausia – $ 0.153207.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FP per pastarąją valandą pasikeitė +0.48%, per 24 valandas – +1.25%, o per pastarąsias 7 dienas – -7.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Fren Pet (FP) rinkos informacija

$ 4.17M
$ 4.17M

--
--

$ 4.17M
$ 4.17M

7.32M
7.32M

7,315,887.55079623
7,315,887.55079623

Dabartinė Fren Pet rinkos kapitalizacija yra $ 4.17M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FP apyvartoje yra 7.32M vienetų, o bendras kiekis siekia 7315887.55079623. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 4.17M

Fren Pet (FP) kainos istorija USD

Šiandienos Fren Pet kainos pokytis į USD: $ +0.00701174.
Fren Pet 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.2643582265.
Fren Pet 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.2804996274.
Fren Pet 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00701174+1.25%
30 dienų$ -0.2643582265-46.39%
60 dienų$ +0.2804996274+49.22%
90 dienų$ 0--

Kas yra Fren Pet (FP)

FrenPet is a blockchain mobile game that uses PWA technology and is powered by a token. Game activities burn tokens and players are rewarded in ETH according to their score in the game. Rewards come from a 5% tax on token trade.

Fren Pet (FP) išteklius

Oficiali svetainė

Fren Pet kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Fren Pet (FP) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Fren Pet (FP) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Fren Pet prognozes.

Peržiūrėkite Fren Pet kainos prognozę dabar!

FP į vietos valiutas

Fren Pet (FP) Tokenomika

Supratimas apie Fren Pet (FP) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FPišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Fren Pet (FP)

Kiek Fren Pet(FP) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FP kaina USD valiuta yra 0.569846USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FP į USD kaina?
Dabartinė FP kaina USD valiuta yra $ 0.569846. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Fren Pet rinkos kapitalizacija?
FP rinkos kapitalizacija yra $ 4.17MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FP apyvartoje?
FP apyvartoje yra 7.32MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FP kaina?
FP pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.52USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FP kaina?
FP pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.153207USD.
Kokia yra FP prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FP yra --USD.
Ar FP kaina šiais metais kils?
FP šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FP kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Fren Pet (FP) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

