Frax USD logotipas

Frax USD kaina (FRXUSD)

Neįtraukta į sąrašą

Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių.
Frax USD (FRXUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:02:38(UTC+8)

Frax USD (FRXUSD) kainos informacija (USD)

Frax USD (FRXUSD) realiojo laiko kaina yra $0.999955. Per pastarąsias 24 valandas FRXUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.999448 iki aukščiausios $ 1.0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRXUSD kaina yra $ 1.007, o žemiausia – $ 0.97622.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRXUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – +0.03%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.03%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Frax USD (FRXUSD) rinkos informacija

Dabartinė Frax USD rinkos kapitalizacija yra $ 60.83M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRXUSD apyvartoje yra 60.83M vienetų, o bendras kiekis siekia 60832732.45017841. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 60.83M

Frax USD (FRXUSD) kainos istorija USD

Šiandienos Frax USD kainos pokytis į USD: $ +0.00029882.
Frax USD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000448979.
Frax USD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0007437665.
Frax USD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001211710025506.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00029882+0.03%
30 dienų$ +0.0000448979+0.00%
60 dienų$ -0.0007437665-0.07%
90 dienų$ +0.0001211710025506+0.01%

Kas yra Frax USD (FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Frax USD (FRXUSD) išteklius

Frax USD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Frax USD (FRXUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Frax USD (FRXUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Frax USD prognozes.

Peržiūrėkite Frax USD kainos prognozę dabar!

FRXUSD į vietos valiutas

Frax USD (FRXUSD) Tokenomika

Supratimas apie Frax USD (FRXUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FRXUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Frax USD (FRXUSD)

Kiek Frax USD(FRXUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FRXUSD kaina USD valiuta yra 0.999955USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FRXUSD į USD kaina?
Dabartinė FRXUSD kaina USD valiuta yra $ 0.999955. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Frax USD rinkos kapitalizacija?
FRXUSD rinkos kapitalizacija yra $ 60.83MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FRXUSD apyvartoje?
FRXUSD apyvartoje yra 60.83MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FRXUSD kaina?
FRXUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.007USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FRXUSD kaina?
FRXUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.97622USD.
Kokia yra FRXUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FRXUSD yra --USD.
Ar FRXUSD kaina šiais metais kils?
FRXUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FRXUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:02:38(UTC+8)

