Fortune Token (FRTN) realiojo laiko kaina yra $0.00168299. Per pastarąsias 24 valandas FRTN svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00165248 iki aukščiausios $ 0.0017599 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FRTN kaina yra $ 0.091031, o žemiausia – $ 0.00097345.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FRTN per pastarąją valandą pasikeitė +0.69%, per 24 valandas – +1.62%, o per pastarąsias 7 dienas – -5.69%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Fortune Token rinkos kapitalizacija yra $ 480.23K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FRTN apyvartoje yra 285.36M vienetų, o bendras kiekis siekia 996281414.567182. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.68M
Šiandienos Fortune Token kainos pokytis į USD: $ 0.
Fortune Token 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0003877876.
Fortune Token 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0006649988.
Fortune Token 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0004365373870593442.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|+1.62%
|30 dienų
|$ +0.0003877876
|+23.04%
|60 dienų
|$ +0.0006649988
|+39.51%
|90 dienų
|$ +0.0004365373870593442
|+35.02%
What is the project about? $FRTN is EbisusBay.com proprietary platform utility token, designed to fuel the Ryoshi Dynasties gamified DAO experience, reward NFT holders and drive new volumes to the NFT ecosystems! What makes your project unique? Fortune Token is a pivotal part of the EbisusBay platform, a top-tier NFT marketplace on the Cronos network. It's an innovative cryptocurrency that not only powers the platform's functions but also fuels an exciting and dynamic game-like environment for NFT communities. History of your project. Ebisu's Bay is the first and largest NFT Marketplace on Cronos with a unique GameFi DAO reward system. Chosen as the most trusted Web3 platform from the Cronos community, Ebisu's Bay allows users to create, buy, sell, trade NFTs in a fast, safe and user friendly manner. What’s next for your project? EbisusBay.com is set to change the way we look at NFT Marketplaces by means of it's innovative gamified DAO experience and proprietary utility token. Our platform's ecosystem is ready to onboard the next generation of Web3 users, creating a new standard for quality and transparency within the Web3 industry, offering a safe and rewarding experience while nourishing the NFT ecosystem. What can your token be used for? $Fortune is a standard CRC-20 which can be freely traded on exchanges and will be used for rewards and purchasing services from Ebisu's Bay NFT Marketplace. $Fortune tokens can be staked on Ryoshi Dynasties to earn more $FRTN, in-game & platform rewards.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.