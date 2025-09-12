flocoin kaina (FLOCO)
--
-0.01%
+0.29%
+0.29%
flocoin (FLOCO) realiojo laiko kaina yra $0.115248. Per pastarąsias 24 valandas FLOCO svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.115205 iki aukščiausios $ 0.115474 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FLOCO kaina yra $ 0.795048, o žemiausia – $ 0.114085.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FLOCO per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.29%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė flocoin rinkos kapitalizacija yra $ 100.65K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FLOCO apyvartoje yra 873.35K vienetų, o bendras kiekis siekia 15000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.73M
Šiandienos flocoin kainos pokytis į USD: $ 0.
flocoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0577140663.
flocoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0634318192.
flocoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.1424130500921757.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.01%
|30 dienų
|$ -0.0577140663
|-50.07%
|60 dienų
|$ -0.0634318192
|-55.03%
|90 dienų
|$ -0.1424130500921757
|-55.27%
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem. flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns. The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity. Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos flocoin (FLOCO) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų flocoin (FLOCO) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes flocoin prognozes.
Peržiūrėkite flocoin kainos prognozę dabar!
Supratimas apie flocoin (FLOCO) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FLOCOišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
|09-11 22:05:00
|Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
|09-11 17:57:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
|09-11 14:45:00
|Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
|09-11 06:45:00
|Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
|09-11 04:54:00
|Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
|09-10 13:05:00
|Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.