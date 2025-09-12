Daugiau apie FERMA

FERMA Kainos informacija

FERMA Baltoji knyga

FERMA Oficiali svetainė

FERMA Tokenomika

FERMA Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Ferma logotipas

Ferma kaina (FERMA)

Neįtraukta į sąrašą

1 FERMA į USD – tiesioginė kaina:

$0.04460441
$0.04460441$0.04460441
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Ferma (FERMA) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:45:07(UTC+8)

Ferma (FERMA) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.04405665
$ 0.04405665$ 0.04405665
24 val. žemiausia
$ 0.04464009
$ 0.04464009$ 0.04464009
24 val. aukščiausia

$ 0.04405665
$ 0.04405665$ 0.04405665

$ 0.04464009
$ 0.04464009$ 0.04464009

$ 0.450233
$ 0.450233$ 0.450233

$ 0.03070191
$ 0.03070191$ 0.03070191

+0.11%

+0.86%

+4.50%

+4.50%

Ferma (FERMA) realiojo laiko kaina yra $0.04459411. Per pastarąsias 24 valandas FERMA svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.04405665 iki aukščiausios $ 0.04464009 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia FERMA kaina yra $ 0.450233, o žemiausia – $ 0.03070191.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, FERMA per pastarąją valandą pasikeitė +0.11%, per 24 valandas – +0.86%, o per pastarąsias 7 dienas – +4.50%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ferma (FERMA) rinkos informacija

$ 490.30K
$ 490.30K$ 490.30K

--
----

$ 490.30K
$ 490.30K$ 490.30K

11.00M
11.00M 11.00M

11,000,000.0
11,000,000.0 11,000,000.0

Dabartinė Ferma rinkos kapitalizacija yra $ 490.30K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. FERMA apyvartoje yra 11.00M vienetų, o bendras kiekis siekia 11000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 490.30K

Ferma (FERMA) kainos istorija USD

Šiandienos Ferma kainos pokytis į USD: $ +0.00037835.
Ferma 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0016033009.
Ferma 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0009908365.
Ferma 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.00957995961988998.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00037835+0.86%
30 dienų$ -0.0016033009-3.59%
60 dienų$ -0.0009908365-2.22%
90 dienų$ +0.00957995961988998+27.36%

Kas yra Ferma (FERMA)

FERMA (https://fermasosedi.biz/) token is designed to use in the game on fermasosedi.biz (http://fermasosedi.biz/) to make deposits, withdrawals, buying advertisements and for use in some sections of the game.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Ferma (FERMA) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ferma kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ferma (FERMA) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ferma (FERMA) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ferma prognozes.

Peržiūrėkite Ferma kainos prognozę dabar!

FERMA į vietos valiutas

Ferma (FERMA) Tokenomika

Supratimas apie Ferma (FERMA) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie FERMAišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ferma (FERMA)

Kiek Ferma(FERMA) verta (-as) šiandien?
Dabartinė FERMA kaina USD valiuta yra 0.04459411USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė FERMA į USD kaina?
Dabartinė FERMA kaina USD valiuta yra $ 0.04459411. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ferma rinkos kapitalizacija?
FERMA rinkos kapitalizacija yra $ 490.30KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra FERMA apyvartoje?
FERMA apyvartoje yra 11.00MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) FERMA kaina?
FERMA pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.450233USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) FERMA kaina?
FERMA pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.03070191USD.
Kokia yra FERMA prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis FERMA yra --USD.
Ar FERMA kaina šiais metais kils?
FERMA šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite FERMA kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:45:07(UTC+8)

Ferma (FERMA) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.