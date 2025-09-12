Daugiau apie EVERY

Everyworld logotipas

Everyworld kaina (EVERY)

Neįtraukta į sąrašą

1 EVERY į USD – tiesioginė kaina:

$0.00028838
$0.00028838$0.00028838
-0.30%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Everyworld (EVERY) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:29:56(UTC+8)

Everyworld (EVERY) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.076885
$ 0.076885$ 0.076885

$ 0
$ 0$ 0

+0.41%

-0.31%

-1.53%

-1.53%

Everyworld (EVERY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EVERY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVERY kaina yra $ 0.076885, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVERY per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Everyworld (EVERY) rinkos informacija

$ 735.14K
$ 735.14K$ 735.14K

--
----

$ 2.88M
$ 2.88M$ 2.88M

2.55B
2.55B 2.55B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Dabartinė Everyworld rinkos kapitalizacija yra $ 735.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EVERY apyvartoje yra 2.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.88M

Everyworld (EVERY) kainos istorija USD

Šiandienos Everyworld kainos pokytis į USD: $ 0.
Everyworld 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Everyworld 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Everyworld 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.31%
30 dienų$ 0+1.58%
60 dienų$ 0-3.86%
90 dienų$ 0--

Kas yra Everyworld (EVERY)

Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.

Everyworld (EVERY) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Everyworld kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Everyworld (EVERY) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Everyworld (EVERY) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Everyworld prognozes.

Peržiūrėkite Everyworld kainos prognozę dabar!

EVERY į vietos valiutas

Everyworld (EVERY) Tokenomika

Supratimas apie Everyworld (EVERY) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EVERYišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Everyworld (EVERY)

Kiek Everyworld(EVERY) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EVERY kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EVERY į USD kaina?
Dabartinė EVERY kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Everyworld rinkos kapitalizacija?
EVERY rinkos kapitalizacija yra $ 735.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EVERY apyvartoje?
EVERY apyvartoje yra 2.55BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EVERY kaina?
EVERY pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.076885USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EVERY kaina?
EVERY pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra EVERY prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EVERY yra --USD.
Ar EVERY kaina šiais metais kils?
EVERY šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EVERY kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 00:29:56(UTC+8)

