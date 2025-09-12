Everyworld kaina (EVERY)
Everyworld (EVERY) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas EVERY svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EVERY kaina yra $ 0.076885, o žemiausia – $ 0.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EVERY per pastarąją valandą pasikeitė +0.41%, per 24 valandas – -0.31%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.53%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Everyworld rinkos kapitalizacija yra $ 735.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EVERY apyvartoje yra 2.55B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 2.88M
Šiandienos Everyworld kainos pokytis į USD: $ 0.
Everyworld 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Everyworld 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Everyworld 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ 0
|-0.31%
|30 dienų
|$ 0
|+1.58%
|60 dienų
|$ 0
|-3.86%
|90 dienų
|$ 0
|--
Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.
