EURC (EURC) kainos grafikas realiu laiku
EURC (EURC) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 val. žemiausia
$ 1.17
$ 1.17$ 1.17
24 val. aukščiausia

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.17
$ 1.17$ 1.17

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

$ 0.052848
$ 0.052848$ 0.052848

+0.20%

+0.20%

+0.93%

+0.93%

EURC (EURC) realiojo laiko kaina yra $1.17. Per pastarąsias 24 valandas EURC svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.17 iki aukščiausios $ 1.17 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EURC kaina yra $ 1.35, o žemiausia – $ 0.052848.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EURC per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +0.20%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.93%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

EURC (EURC) rinkos informacija

$ 240.18M
$ 240.18M$ 240.18M

--
----

$ 240.18M
$ 240.18M$ 240.18M

204.75M
204.75M 204.75M

204,754,255.5828387
204,754,255.5828387 204,754,255.5828387

Dabartinė EURC rinkos kapitalizacija yra $ 240.18M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EURC apyvartoje yra 204.75M vienetų, o bendras kiekis siekia 204754255.5828387. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 240.18M

EURC (EURC) kainos istorija USD

Šiandienos EURC kainos pokytis į USD: $ +0.00239814.
EURC 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0115018020.
EURC 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0018805410.
EURC 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0177963790655003.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ +0.00239814+0.20%
30 dienų$ +0.0115018020+0.98%
60 dienų$ -0.0018805410-0.16%
90 dienų$ +0.0177963790655003+1.54%

Kas yra EURC (EURC)

Euro Coin is a stablecoin issued by Circle under the same reserve model as USD Coin (USDC). It is designed to be stable and 100% backed by euros held in euro denominated banking accounts. An Euro Coin (EUROC) will be redeemable 1:1 for the euro currency.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

EURC (EURC) išteklius

Oficiali svetainė

EURC kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos EURC (EURC) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų EURC (EURC) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes EURC prognozes.

Peržiūrėkite EURC kainos prognozę dabar!

EURC į vietos valiutas

EURC (EURC) Tokenomika

Supratimas apie EURC (EURC) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EURCišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie EURC (EURC)

Kiek EURC(EURC) verta (-as) šiandien?
Dabartinė EURC kaina USD valiuta yra 1.17USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė EURC į USD kaina?
Dabartinė EURC kaina USD valiuta yra $ 1.17. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra EURC rinkos kapitalizacija?
EURC rinkos kapitalizacija yra $ 240.18MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra EURC apyvartoje?
EURC apyvartoje yra 204.75MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) EURC kaina?
EURC pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.35USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) EURC kaina?
EURC pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.052848USD.
Kokia yra EURC prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis EURC yra --USD.
Ar EURC kaina šiais metais kils?
EURC šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite EURC kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
