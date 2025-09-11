Daugiau apie ETHOS

Ethos kaina (ETHOS)

1 ETHOS į USD – tiesioginė kaina:

$0.0019168
+3.40%1D
Ethos (ETHOS) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 23:12:30(UTC+8)

Ethos (ETHOS) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00182413
24 val. žemiausia
$ 0.0019317
24 val. aukščiausia

$ 0.00182413
$ 0.0019317
$ 0.02191514
$ 0.00025973
+0.20%

+3.85%

+90.37%

+90.37%

Ethos (ETHOS) realiojo laiko kaina yra $0.00191618. Per pastarąsias 24 valandas ETHOS svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00182413 iki aukščiausios $ 0.0019317 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ETHOS kaina yra $ 0.02191514, o žemiausia – $ 0.00025973.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ETHOS per pastarąją valandą pasikeitė +0.20%, per 24 valandas – +3.85%, o per pastarąsias 7 dienas – +90.37%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Ethos (ETHOS) rinkos informacija

$ 3.35M
--
$ 9.58M
1.75B
5,000,000,000.0
Dabartinė Ethos rinkos kapitalizacija yra $ 3.35M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ETHOS apyvartoje yra 1.75B vienetų, o bendras kiekis siekia 5000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.58M

Ethos (ETHOS) kainos istorija USD

Šiandienos Ethos kainos pokytis į USD: $ 0.
Ethos 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0010530673.
Ethos 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0025239545.
Ethos 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+3.85%
30 dienų$ +0.0010530673+54.96%
60 dienų$ +0.0025239545+131.72%
90 dienų$ 0--

Kas yra Ethos (ETHOS)

Ethos is an on-chain, self-custody wallet and trading app, providing users with a secure and convenient platform for cross-chain swapping, best-price execution, and soon, gasless transactions. Ethos ensures that users retain sole custody of their assets while enjoying a trading experience that rivals centralized exchanges. Your keys, your crypto. The Ethos founders have been involved with crypto since 2016, and deeply believe that crypto needs to return to its self-custody roots in order to stay safe and fair for everyone.

Ethos (ETHOS) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

Ethos kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Ethos (ETHOS) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Ethos (ETHOS) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Ethos prognozes.

Peržiūrėkite Ethos kainos prognozę dabar!

ETHOS į vietos valiutas

Ethos (ETHOS) Tokenomika

Supratimas apie Ethos (ETHOS) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ETHOSišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Ethos (ETHOS)

Kiek Ethos(ETHOS) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ETHOS kaina USD valiuta yra 0.00191618USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ETHOS į USD kaina?
Dabartinė ETHOS kaina USD valiuta yra $ 0.00191618. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Ethos rinkos kapitalizacija?
ETHOS rinkos kapitalizacija yra $ 3.35MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ETHOS apyvartoje?
ETHOS apyvartoje yra 1.75BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ETHOS kaina?
ETHOS pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.02191514USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ETHOS kaina?
ETHOS pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00025973USD.
Kokia yra ETHOS prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ETHOS yra --USD.
Ar ETHOS kaina šiais metais kils?
ETHOS šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ETHOS kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Ethos (ETHOS) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.