Daugiau apie ELG

ELG Kainos informacija

ELG Oficiali svetainė

ELG Tokenomika

ELG Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Escoin logotipas

Escoin kaina (ELG)

Neįtraukta į sąrašą

1 ELG į USD – tiesioginė kaina:

$0.288613
$0.288613$0.288613
-0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Escoin (ELG) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:59:59(UTC+8)

Escoin (ELG) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.286495
$ 0.286495$ 0.286495
24 val. žemiausia
$ 0.29208
$ 0.29208$ 0.29208
24 val. aukščiausia

$ 0.286495
$ 0.286495$ 0.286495

$ 0.29208
$ 0.29208$ 0.29208

$ 3.61
$ 3.61$ 3.61

$ 0.00064644
$ 0.00064644$ 0.00064644

-0.53%

-0.67%

+0.16%

+0.16%

Escoin (ELG) realiojo laiko kaina yra $0.289035. Per pastarąsias 24 valandas ELG svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.286495 iki aukščiausios $ 0.29208 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELG kaina yra $ 3.61, o žemiausia – $ 0.00064644.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELG per pastarąją valandą pasikeitė -0.53%, per 24 valandas – -0.67%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.16%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Escoin (ELG) rinkos informacija

$ 53.24M
$ 53.24M$ 53.24M

--
----

$ 72.26M
$ 72.26M$ 72.26M

184.21M
184.21M 184.21M

250,000,000.0
250,000,000.0 250,000,000.0

Dabartinė Escoin rinkos kapitalizacija yra $ 53.24M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ELG apyvartoje yra 184.21M vienetų, o bendras kiekis siekia 250000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 72.26M

Escoin (ELG) kainos istorija USD

Šiandienos Escoin kainos pokytis į USD: $ -0.0019717820503607.
Escoin 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0011105302.
Escoin 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0020894340.
Escoin 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0019632019729612.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.0019717820503607-0.67%
30 dienų$ +0.0011105302+0.38%
60 dienų$ -0.0020894340-0.72%
90 dienų$ -0.0019632019729612-0.67%

Kas yra Escoin (ELG)

The purpose of Escoin includes providing clients and law firms establish mutual cooperation in the digital environment in accordance with common interests by eliminating the country’s borders and providing the entire infrastructure they need. In doing so, the aim is to expand the network and thus to provide a more transparent and healthy business model.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Escoin (ELG) išteklius

Oficiali svetainė

Escoin kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Escoin (ELG) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Escoin (ELG) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Escoin prognozes.

Peržiūrėkite Escoin kainos prognozę dabar!

ELG į vietos valiutas

Escoin (ELG) Tokenomika

Supratimas apie Escoin (ELG) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELGišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Escoin (ELG)

Kiek Escoin(ELG) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELG kaina USD valiuta yra 0.289035USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELG į USD kaina?
Dabartinė ELG kaina USD valiuta yra $ 0.289035. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Escoin rinkos kapitalizacija?
ELG rinkos kapitalizacija yra $ 53.24MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELG apyvartoje?
ELG apyvartoje yra 184.21MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELG kaina?
ELG pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 3.61USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELG kaina?
ELG pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00064644USD.
Kokia yra ELG prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELG yra --USD.
Ar ELG kaina šiais metais kils?
ELG šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELG kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 21:59:59(UTC+8)

Escoin (ELG) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.