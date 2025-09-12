Daugiau apie ENKI

ENKI Kainos informacija

ENKI Oficiali svetainė

ENKI Tokenomika

ENKI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Enki logotipas

Enki kaina (ENKI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ENKI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
+1.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Enki (ENKI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:32:24(UTC+8)

Enki (ENKI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.51%

+1.90%

+27.42%

+27.42%

Enki (ENKI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas ENKI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ENKI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ENKI per pastarąją valandą pasikeitė +0.51%, per 24 valandas – +1.90%, o per pastarąsias 7 dienas – +27.42%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Enki (ENKI) rinkos informacija

$ 119.12K
$ 119.12K$ 119.12K

--
----

$ 119.12K
$ 119.12K$ 119.12K

929.86B
929.86B 929.86B

929,864,117,792.8903
929,864,117,792.8903 929,864,117,792.8903

Dabartinė Enki rinkos kapitalizacija yra $ 119.12K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ENKI apyvartoje yra 929.86B vienetų, o bendras kiekis siekia 929864117792.8903. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 119.12K

Enki (ENKI) kainos istorija USD

Šiandienos Enki kainos pokytis į USD: $ 0.
Enki 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Enki 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Enki 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.90%
30 dienų$ 0-28.31%
60 dienų$ 0+10.28%
90 dienų$ 0--

Kas yra Enki (ENKI)

Enki is a fully decentralized protocol built on the PulseChain network. The goal is simple. pDAI to $1. Many people push this narrative but how many are actually doing something to achieve this goal?  The mission of this project is to stimulate the pDAI/Atropa ecosystem by autonomously buying and burning pDAI, Teddy Bear, pTGC, & Alien along with rewarding holders with pDAI, Teddy Bear, Atropa, & pWBTC. This provides a fully decentralized way to add constant buy & deflationary pressure on these assets. pTGC & Alien are incorporated into the protocol's buy & burn system because these assets have heavy liquidity bondings with the entire pDAI/Atropa ecosystem which means they will outperform most assets on PulseChain that are not tied into these liquidity webs. Holders will also be rewarded with constant drips of pWBTC which is the PulseChain copy of BTC.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

Enki (ENKI) išteklius

Oficiali svetainė

Enki kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Enki (ENKI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Enki (ENKI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Enki prognozes.

Peržiūrėkite Enki kainos prognozę dabar!

ENKI į vietos valiutas

Enki (ENKI) Tokenomika

Supratimas apie Enki (ENKI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ENKIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Enki (ENKI)

Kiek Enki(ENKI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ENKI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ENKI į USD kaina?
Dabartinė ENKI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Enki rinkos kapitalizacija?
ENKI rinkos kapitalizacija yra $ 119.12KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ENKI apyvartoje?
ENKI apyvartoje yra 929.86BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ENKI kaina?
ENKI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ENKI kaina?
ENKI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra ENKI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ENKI yra --USD.
Ar ENKI kaina šiais metais kils?
ENKI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ENKI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:32:24(UTC+8)

Enki (ENKI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.