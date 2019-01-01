Encryptum (ENCT) Tokenomika
Encryptum (ENCT) Informacija
Encryptum is an advanced decentralized storage protocol built to address the specific needs of the modern AI ecosystem. Unlike traditional cloud storage systems, Encryptum ensures that data is not only decentralized but also encrypted at all stages of storage and retrieval. The protocol combines three key elements:
Decentralization: Files are distributed across a peer-to-peer network rather than stored on centralized servers.
Encryption: All data is encrypted end-to-end using state-of-the-art cryptographic methods, ensuring that only authorized users can access it.
Blockchain Technology: Encryptum leverages blockchain to provide immutability, transparency, and traceability for all data stored in the system.
By using these technologies, Encryptum empowers AI systems to store, access, and share data securely while maintaining privacy and control.
Encryptum (ENCT) Tokenomika ir kainų analizė
Ištirkite pagrindinius Encryptum (ENCT) tokenomikos ir kainų duomenis, įskaitant rinkos kapitalizaciją, pasiūlos informaciją, FDV ir kainų istoriją. Akimirksniu supraskite dabartinę tokeno vertę ir rinkos padėtį.
Encryptum (ENCT) Tokenomika: Pagrindinių rodiklių paaiškinimas ir naudojimo atvejai
Norint analizuoti ilgalaikę vertę, tvarumą ir potencialą, būtina suprasti Encryptum (ENCT) tokenomiką.
Pagrindiniai rodikliai ir kaip jie apskaičiuojami:
Bendras tiekimas:
Didžiausias jau sukurtų arba kada nors sukurtų ENCT tokenų skaičius.
Cirkuliacinis tiekimas:
Šiuo metu rinkoje ir viešai prieinamų tokenų skaičius.
Maksimalus tiekimas:
Griežtas apribojimas, kiek ENCT tokenų gali egzistuoti iš viso.
FDV (visiškai atskiestas vertinimas):
Apskaičiuojama kaip dabartinė kaina × maksimali pasiūla, pateikiant bendros rinkos kapitalizacijos prognozę, jei visi tokenai yra apyvartoje.
Infliacijos lygis:
Atspindi, kaip greitai įvedami nauji tokenai, darantys įtaką jų trūkumui ir ilgalaikiam kainų judėjimui.
Kodėl šie rodikliai svarbūs prekiautojams?
Didelis cirkuliuojantis kiekis = didesnis likvidumas.
Ribota maksimal pasiūla + maža infliacija = ilgalaikio kainų kilimo potencialas.
Skaidrus tokenų paskirstymas = didesnis pasitikėjimas projektu ir mažesnė centralizuotos kontrolės rizika.
Didelė FDV su maža dabartine rinkos kapitalizacija = galimi pervertinimo signalai.
Dabar, kai suprantate ENCT tokenomiką, galite peržiūrėti ENCT tokeno kainą realiuoju laiku!
ENCT kainos prognozė
Norite sužinoti, kur link juda ENCT? Mūsų ENCT kainų prognozavimo puslapyje pateikiami rinkos nuotaikų, istorinių tendencijų ir techninių rodiklių duomenys, siekiant pateikti ateities perspektyvą.
Kodėl verta rinktis MEXC?
MEXC yra viena iš pirmaujančių kriptovaliutų biržų pasaulyje, kuria pasitiki milijonai naudotojų visame pasaulyje. Nesvarbu, ar esate pradedantysis, ar profesionalas, MEXC yra lengviausias būdas užsidirbti kriptovaliutoms.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti tokenomikos duomenys yra iš trečiųjų šalių šaltinių. MEXC negarantuoja tikslumo. Prieš investuodami, atlikite išsamų tyrimą.