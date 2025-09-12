Daugiau apie ELFI

ELYFI logotipas

ELYFI kaina (ELFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 ELFI į USD – tiesioginė kaina:

$0.00710363
$0.00710363
+0.30%1D
mexc
USD
ELYFI (ELFI) kainos grafikas realiu laiku
ELYFI (ELFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00705032
$ 0.00705032
24 val. žemiausia
$ 0.00719277
$ 0.00719277
24 val. aukščiausia

$ 0.00705032
$ 0.00705032

$ 0.00719277
$ 0.00719277

$ 0.089174
$ 0.089174

$ 0.00581478
$ 0.00581478

--

+0.34%

+2.25%

+2.25%

ELYFI (ELFI) realiojo laiko kaina yra $0.00710363. Per pastarąsias 24 valandas ELFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00705032 iki aukščiausios $ 0.00719277 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ELFI kaina yra $ 0.089174, o žemiausia – $ 0.00581478.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ELFI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – +0.34%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.25%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

ELYFI (ELFI) rinkos informacija

$ 361.64K
$ 361.64K

--
----

$ 710.36K
$ 710.36K

50.91M
50.91M

100,000,000.0
100,000,000.0

Dabartinė ELYFI rinkos kapitalizacija yra $ 361.64K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ELFI apyvartoje yra 50.91M vienetų, o bendras kiekis siekia 100000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 710.36K

ELYFI (ELFI) kainos istorija USD

Šiandienos ELYFI kainos pokytis į USD: $ 0.
ELYFI 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0004302661.
ELYFI 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0002945449.
ELYFI 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000424111792878198.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.34%
30 dienų$ -0.0004302661-6.05%
60 dienų$ +0.0002945449+4.15%
90 dienų$ +0.000424111792878198+6.35%

Kas yra ELYFI (ELFI)

ELYFI is DeFi project to utilize real assets brought on-chain through the ELYSIA protocol. ELYSIA is a project that tokenizes real assets. ELYSIA is a protocol that makes real assets into asset tokens (NFTs) to be used on-chain, and the asset tokens created in this way can be used in ELYSIA’s DeFi, ELYFI. Participants in the ELYFI Protocol can obtain investment returns by supplying liquidity to the money pool or can borrow liquidity using asset tokens as collateral and can contribute to the protocol's stability and development through governance participation and staking.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

ELYFI (ELFI) išteklius

Oficiali svetainė

ELYFI kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos ELYFI (ELFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų ELYFI (ELFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes ELYFI prognozes.

Peržiūrėkite ELYFI kainos prognozę dabar!

ELFI į vietos valiutas

ELYFI (ELFI) Tokenomika

Supratimas apie ELYFI (ELFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ELFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie ELYFI (ELFI)

Kiek ELYFI(ELFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė ELFI kaina USD valiuta yra 0.00710363USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė ELFI į USD kaina?
Dabartinė ELFI kaina USD valiuta yra $ 0.00710363. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra ELYFI rinkos kapitalizacija?
ELFI rinkos kapitalizacija yra $ 361.64KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra ELFI apyvartoje?
ELFI apyvartoje yra 50.91MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) ELFI kaina?
ELFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.089174USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) ELFI kaina?
ELFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00581478USD.
Kokia yra ELFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis ELFI yra --USD.
Ar ELFI kaina šiais metais kils?
ELFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite ELFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.