Efinity kaina (EFI)
-0.16%
+4.45%
-2.54%
-2.54%
Efinity (EFI) realiojo laiko kaina yra $0.131119. Per pastarąsias 24 valandas EFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.123823 iki aukščiausios $ 0.131339 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia EFI kaina yra $ 3.15, o žemiausia – $ 0.00981122.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, EFI per pastarąją valandą pasikeitė -0.16%, per 24 valandas – +4.45%, o per pastarąsias 7 dienas – -2.54%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Efinity rinkos kapitalizacija yra $ 11.40M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. EFI apyvartoje yra 86.92M vienetų, o bendras kiekis siekia 2000000000.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 262.26M
Šiandienos Efinity kainos pokytis į USD: $ +0.00558734.
Efinity 30 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0367518820.
Efinity 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +1.1780210724.
Efinity 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ +0.00558734
|+4.45%
|30 dienų
|$ -0.0367518820
|-28.02%
|60 dienų
|$ +1.1780210724
|+898.44%
|90 dienų
|$ 0
|--
Efinity is an blockchain for non-fungible tokens (NFTs) developed by Enjin. Enjin pioneered the NFT industry in 2017, authoring ERC-1155, the groundbreaking NFT token standard, and launching the first NFT creation platform. Efinity is the world’s cross-chain NFT blockchain. Powered by the deflationary Efinity Token (EFI), the network is environmentally friendly, scalable, and built for games, apps, enterprises, and creators to deliver their own non-fungible tokens to mainstream audiences. Built on Polkadot in partnership with Parity Technologies and the Web3 Foundation, Efinity is a new blockchain that's purpose-built for NFTs. It's a token highway designed to enable a specific kind of future—where NFTs are as widespread and easy to use as smartphones today. Featuring transaction fee delegation, smart contracts, fuel tanks, crafting, discrete accounts, instant swaps, native multisig, price discovery, cross-chain marketplaces, and a NFT launchpad. Efinity’s transactions are confirmed in 6 seconds and scale to 1000 TPS; in comparison, the Ethereum network currently runs at around 15 TPS. Efinity will enable NFTs to be utilized by virtually any industry, unlocking trillions of dollars in currently illiquid and unique real-world and digital assets. Efinity is developed as a parachain on Polkadot, the next-generation, fully decentralized network that is solving the largest issues facing blockchains today, including interoperability, scalability, speed, security, privacy, developability and governance. Efinity Token (EFI), Efinity’s deflationary token is designed for transaction fees, liquidity, and rewards. Featuring community governance for EFI holders to submit and vote on proposals to steer the future of the network. Efinity’s network fees, marketplace commissions, cross-chain bridging tolls, and smart contract fees will go towards yield that can be earned by staking and infusing Enjin Coin (ENJ) and participating in trading and discovering NFTs. ENJ is a critical part of the solution, allowing any user to nominate the most efficient collator nodes that run the Efinity blockchain. Additionally, EFI will be a core utility of NFT.io, a next generation multi-chain NFT launchpad and marketplace. Earned EFI will be required to farm exclusive NFTs and participate in the NFT.io ecosystem
Supratimas apie Efinity (EFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie EFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!
