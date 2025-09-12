Daugiau apie DND

DungeonSwap logotipas

DungeonSwap kaina (DND)

Neįtraukta į sąrašą

1 DND į USD – tiesioginė kaina:

$0.00557317
$0.00557317$0.00557317
+1.70%1D
mexc
USD
DungeonSwap (DND) kainos grafikas realiu laiku
DungeonSwap (DND) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.00547528
$ 0.00547528$ 0.00547528
24 val. žemiausia
$ 0.00560537
$ 0.00560537$ 0.00560537
24 val. aukščiausia

$ 0.00547528
$ 0.00547528$ 0.00547528

$ 0.00560537
$ 0.00560537$ 0.00560537

$ 16.08
$ 16.08$ 16.08

$ 0.00533905
$ 0.00533905$ 0.00533905

-0.26%

+1.63%

+2.27%

+2.27%

DungeonSwap (DND) realiojo laiko kaina yra $0.00557999. Per pastarąsias 24 valandas DND svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.00547528 iki aukščiausios $ 0.00560537 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DND kaina yra $ 16.08, o žemiausia – $ 0.00533905.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DND per pastarąją valandą pasikeitė -0.26%, per 24 valandas – +1.63%, o per pastarąsias 7 dienas – +2.27%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DungeonSwap (DND) rinkos informacija

$ 29.14K
$ 29.14K$ 29.14K

--
----

$ 32.88K
$ 32.88K$ 32.88K

5.22M
5.22M 5.22M

5,889,222.739374619
5,889,222.739374619 5,889,222.739374619

Dabartinė DungeonSwap rinkos kapitalizacija yra $ 29.14K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DND apyvartoje yra 5.22M vienetų, o bendras kiekis siekia 5889222.739374619. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.88K

DungeonSwap (DND) kainos istorija USD

Šiandienos DungeonSwap kainos pokytis į USD: $ 0.
DungeonSwap 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0000205405.
DungeonSwap 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0001199842.
DungeonSwap 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.000090535789354592.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+1.63%
30 dienų$ +0.0000205405+0.37%
60 dienų$ +0.0001199842+2.15%
90 dienų$ +0.000090535789354592+1.65%

Kas yra DungeonSwap (DND)

- We are building a decentralized table-top RPG style web game on the Binance Smart Chain with yield farming features. - Tokenomics is healthy, we have a long term maximum supply of 10,000,000 DND tokens and we burn the tokens via gaming mechanism, so over the long term, your DND Token the currency of DungeonSwap) will only get more worthy - Our unique feature beyond a standard yield-farming is a game called ""The Dungeon"" and ""Boss Battleground"" which the development team is working very hard to develop and hope to serve as a long term feature that generate user satisfaction.

DungeonSwap (DND) išteklius

Oficiali svetainė

DungeonSwap kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DungeonSwap (DND) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DungeonSwap (DND) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DungeonSwap prognozes.

Peržiūrėkite DungeonSwap kainos prognozę dabar!

DND į vietos valiutas

DungeonSwap (DND) Tokenomika

Supratimas apie DungeonSwap (DND) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DNDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DungeonSwap (DND)

Kiek DungeonSwap(DND) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DND kaina USD valiuta yra 0.00557999USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DND į USD kaina?
Dabartinė DND kaina USD valiuta yra $ 0.00557999. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DungeonSwap rinkos kapitalizacija?
DND rinkos kapitalizacija yra $ 29.14KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DND apyvartoje?
DND apyvartoje yra 5.22MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DND kaina?
DND pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 16.08USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DND kaina?
DND pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00533905USD.
Kokia yra DND prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DND yra --USD.
Ar DND kaina šiais metais kils?
DND šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DND kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.