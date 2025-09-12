Daugiau apie DUELFI

DUELFI Kainos informacija

DUELFI Baltoji knyga

DUELFI Oficiali svetainė

DUELFI Tokenomika

DUELFI Kainų prognozė

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

DuelFi logotipas

DuelFi kaina (DUELFI)

Neįtraukta į sąrašą

1 DUELFI į USD – tiesioginė kaina:

--
----
-0.60%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
DuelFi (DUELFI) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:31:20(UTC+8)

DuelFi (DUELFI) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.66%

+10.18%

+10.18%

DuelFi (DUELFI) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas DUELFI svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia DUELFI kaina yra $ 0, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, DUELFI per pastarąją valandą pasikeitė --, per 24 valandas – -0.66%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.18%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

DuelFi (DUELFI) rinkos informacija

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

--
----

$ 18.56K
$ 18.56K$ 18.56K

999.94M
999.94M 999.94M

999,937,303.6146036
999,937,303.6146036 999,937,303.6146036

Dabartinė DuelFi rinkos kapitalizacija yra $ 18.56K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. DUELFI apyvartoje yra 999.94M vienetų, o bendras kiekis siekia 999937303.6146036. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 18.56K

DuelFi (DUELFI) kainos istorija USD

Šiandienos DuelFi kainos pokytis į USD: $ 0.
DuelFi 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DuelFi 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
DuelFi 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0-0.66%
30 dienų$ 0-7.00%
60 dienų$ 0-49.98%
90 dienų$ 0--

Kas yra DuelFi (DUELFI)

DuelFi.io is developing a decentralized gaming platform that enables on-chain wagers and trustless, skill-based 1v1 battles. The platform emphasizes transparency, fairness, and security by using blockchain technology to ensure verifiable outcomes. DuelFi supports multiple tokens for gameplay and plans to expand its ecosystem with numerous skill-based games, offering a competitive environment focused on player skill within the Web3 space.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

DuelFi (DUELFI) išteklius

Baltoji knyga
Oficiali svetainė

DuelFi kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos DuelFi (DUELFI) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų DuelFi (DUELFI) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes DuelFi prognozes.

Peržiūrėkite DuelFi kainos prognozę dabar!

DUELFI į vietos valiutas

DuelFi (DUELFI) Tokenomika

Supratimas apie DuelFi (DUELFI) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie DUELFIišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie DuelFi (DUELFI)

Kiek DuelFi(DUELFI) verta (-as) šiandien?
Dabartinė DUELFI kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė DUELFI į USD kaina?
Dabartinė DUELFI kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra DuelFi rinkos kapitalizacija?
DUELFI rinkos kapitalizacija yra $ 18.56KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra DUELFI apyvartoje?
DUELFI apyvartoje yra 999.94MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) DUELFI kaina?
DUELFI pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) DUELFI kaina?
DUELFI pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra DUELFI prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis DUELFI yra --USD.
Ar DUELFI kaina šiais metais kils?
DUELFI šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite DUELFI kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 05:31:20(UTC+8)

DuelFi (DUELFI) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-11 22:05:00Sektoriaus naujienos
U.S. August unadjusted CPI annual rate recorded at 2.9%, in line with market expectations
09-11 17:57:00Sektoriaus naujienos
Altcoin Season Index Reaches 90-Day High, Currently at 67
09-11 14:45:00Sektoriaus naujienos
Yesterday, U.S. spot Bitcoin ETF saw net inflows of $741.5 million, while Ethereum ETF saw net inflows of $171.5 million
09-11 06:45:00Sektoriaus naujienos
Bitcoin withdrawals resume, with a net outflow of 2,918.57 BTC from CEX in the past 24 hours
09-11 04:54:00Sektoriaus naujienos
SEC Chairman: The Combination of Blockchain and AI Will Usher in New Prosperity, SEC Determined to Seize Current Opportunities
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.